Трамп відповів, чи готові США продати Україні cистеми Patriot

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив про готовність розглянути питання постачання Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot. Однак зазначив, що не знає чи нададуть США гроші Україні для захисту.

Його заява пролунала після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським 25 червня.

Кореспондентка BBC запитала чи готові США продавати Україні системи Patriot. Трамп поставив їй низку запитань про її життя та про її чоловіка, який, за її словами, є українським солдатом.

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— Ви зараз живете в Україні? — запитав Трамп.

— Мій чоловік там, а я з дітьми — у Варшаві. Він хотів, щоб я була там, — відповіла журналістка.

— Ваш чоловік солдат?

— Так, — відповіла журналістка.

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— Він зараз там? — запитав Трамп.

— Так, — зазначила кореспондентка.

— Ого, це важко, — відреагував Трамп.

«Дозвольте мені сказати вам, що вони (Україна, — Ред.) дійсно хочуть отримати протиракетні ракети, так звані „Patriot“. І ми подивимося, чи зможемо ми їх надати. Ви знаєте, їх дуже важко дістати. Вони потрібні і нам. Ми постачали їх Ізраїлю. І вони дуже ефективні, на 100 відсотків ефективні. Важко повірити, наскільки ефективні. І вони хочуть їх найбільше на світі, як ви, мабуть, знаєте», — додав президент США.

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Трамп побажав жінці удачі й попросив передати вітання її чоловікові: «Я бачу, що це вас дуже засмучує».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна має гроші на додаткові системи Patriot. Проте для цього потрібно погодження президента США Дональда Трампа.