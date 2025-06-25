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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
201
Час на прочитання
1 хв

У абсолютно прозорому топі: Ліла Мосс прийшла без білизни на модне шоу

Дівчина привернула багато уваги сміливим вбранням.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ліла Мосс

Ліла Мосс / © Getty Images

Дочка Кейт Мосс, модель Ліла Мосс, викликала фурор на Тижні моди в Парижі, з’явившись у повністю прозорому топі

22-річна модель привернула загальну увагу своїм пікантним образом, позуючи для фотографій на показі чоловічого одягу Модного дому Saint Laurent весна-літо 2026. Вона носила ефектний прозорий топ коричневого кольору, під який вирішила не одягати спідню білизну, в поєднанні зі спідницею креативного асиметричного дизайну — спереду вона була короткою, а ззаду мала довгий шлейф. Також на спідниці були рюші, а доповнював її коричневий пояс на талії.

Ліла Мосс / © Getty Images

Ліла Мосс / © Getty Images

Це вбрання Ліла носила у поєднанні з чорними гостроносими туфлями, лаконічним макіяжем та зачіскою. Однак цей образ багато хто вже міг бачити на іншій зірці — акторці Зої Салдані, яка в такій же спідниці з’явилася на вечірці Vanity Fair Oscar Party.

Зої Салдана / © Associated Press

Зої Салдана / © Associated Press

Ліла Мосс / © Getty Images

Ліла Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

© Getty Images

Ліла Мосс / © Getty Images

Ліла Мосс / © Getty Images

Ліла Мосс / © Getty Images

Ліла Мосс / © Getty Images

Ліла Мосс / © Associated Press

Ліла Мосс / © Associated Press

Кейт Мосс і Ліла Мосс / © Getty Images

Кейт Мосс і Ліла Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс_2 / © Associated Press

© Associated Press

Лила Мосс / © Associated Press

© Associated Press

Лила Мосс / © Getty Images

© Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

© Getty Images

Лила Мосс_1 / © Associated Press

© Associated Press

Лила Мосс / © Getty Images

© Getty Images

Лила Мосс_2 / © Associated Press

© Associated Press

Лила Мосс / © Getty Images

© Getty Images

Лила Мосс_2 / © Getty Images

© Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

© Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

© Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

© Getty Images

Лила Мосс_2 / © Associated Press

© Associated Press

Лила Мосс / © Getty Images

© Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
201
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