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- Шоу-бізнес
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У абсолютно прозорому топі: Ліла Мосс прийшла без білизни на модне шоу
Дівчина привернула багато уваги сміливим вбранням.
Дочка Кейт Мосс, модель Ліла Мосс, викликала фурор на Тижні моди в Парижі, з’явившись у повністю прозорому топі
22-річна модель привернула загальну увагу своїм пікантним образом, позуючи для фотографій на показі чоловічого одягу Модного дому Saint Laurent весна-літо 2026. Вона носила ефектний прозорий топ коричневого кольору, під який вирішила не одягати спідню білизну, в поєднанні зі спідницею креативного асиметричного дизайну — спереду вона була короткою, а ззаду мала довгий шлейф. Також на спідниці були рюші, а доповнював її коричневий пояс на талії.
Це вбрання Ліла носила у поєднанні з чорними гостроносими туфлями, лаконічним макіяжем та зачіскою. Однак цей образ багато хто вже міг бачити на іншій зірці — акторці Зої Салдані, яка в такій же спідниці з’явилася на вечірці Vanity Fair Oscar Party.