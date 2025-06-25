В совершенно прозрачном топе: Лила Мосс пришла без белья на модное шоу

Лила Мосс / © Getty Images

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Дочь Кейт Мосс, модель Лила Мосс, произвела фурор на Неделе моды в Париже, появившись в полностью прозрачном топе

22-летняя модель привлекла всеобщее внимание своим пикантным образом, позируя для фотографий на показе мужской одежды Модного дома Saint Laurent весна-лето 2026. Она носила эффектный прозрачный топ коричневого цвета, под который решила не надевать нижнего белья, в сочетании с юбкой креативного асимметричного дизайна — спереди она были короткой, а сзади имела длинный шлейф. Также на юбке были рюши, а дополнял ее коричневый пояс на талии.

Лила Мосс / © Getty Images

Этот наряд Лила носила в сочетании с черными остроносыми туфлями, лаконичным макияжем и прической. Однако этот образ многие уже могли видет на другой звезде — актрисе Зои Салдане, которая в такой же юбке появилась на вечеринке Vanity Fair Oscar Party.

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Зои Салдана / © Associated Press

Лила Мосс / © Getty Images Лила Мосс / © Getty Images Лила Мосс / © Getty Images Лила Мосс / © Getty Images Лила Мосс / © Associated Press Кейт Мосс и Лила Мосс / © Getty Images Лила Мосс / © Getty Images Лила Мосс / © Associated Press Лила Мосс на Victoria's Secret Fashion Show. / © Associated Press Лила Мосс / © Getty Images Лила Мосс / © Getty Images Лила Мосс / © Associated Press Лила Мосс / © Getty Images Лила Мосс / © Associated Press Лила Мосс / © Getty Images Лила Мосс / © Getty Images Лила Мосс / © Getty Images Лила Мосс / © Getty Images Лила Мосс / © Getty Images Лила Мосс / © Associated Press Лила Мосс / © Getty Images