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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
187
Время на прочтение
1 мин

В совершенно прозрачном топе: Лила Мосс пришла без белья на модное шоу

Девушка привлекла много внимания смелым нарядом.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Лила Мосс

Лила Мосс / © Getty Images

Дочь Кейт Мосс, модель Лила Мосс, произвела фурор на Неделе моды в Париже, появившись в полностью прозрачном топе

22-летняя модель привлекла всеобщее внимание своим пикантным образом, позируя для фотографий на показе мужской одежды Модного дома Saint Laurent весна-лето 2026. Она носила эффектный прозрачный топ коричневого цвета, под который решила не надевать нижнего белья, в сочетании с юбкой креативного асимметричного дизайна — спереди она были короткой, а сзади имела длинный шлейф. Также на юбке были рюши, а дополнял ее коричневый пояс на талии.

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

Этот наряд Лила носила в сочетании с черными остроносыми туфлями, лаконичным макияжем и прической. Однако этот образ многие уже могли видет на другой звезде — актрисе Зои Салдане, которая в такой же юбке появилась на вечеринке Vanity Fair Oscar Party.

Зои Салдана / © Associated Press

Зои Салдана / © Associated Press

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Associated Press

Лила Мосс / © Associated Press

Кейт Мосс и Лила Мосс / © Getty Images

Кейт Мосс и Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Associated Press

Лила Мосс / © Associated Press

Лила Мосс на Victoria's Secret Fashion Show. / © Associated Press

Лила Мосс на Victoria's Secret Fashion Show. / © Associated Press

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Associated Press

Лила Мосс / © Associated Press

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Associated Press

Лила Мосс / © Associated Press

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Associated Press

Лила Мосс / © Associated Press

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
187
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