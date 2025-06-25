Рютте публично обвинил Путина во лжи: подробности

Марк Рютте / © Associated Press

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал резкое заявление российскому президенту Владимиру Путину, отметив, что не доверяет ему из-за личного опыта лжи со стороны российского лидера.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

«Я не изменил своего мнения о Владимире Путине. Я не доверяю этому человеку», — подчеркнул Рютте.

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Политик напомнил о серии личных разговоров с Путиным, произошедших после крушения пассажирского самолета рейса MH17 в июле 2014 года.

Тогда малайзийский Boeing был сбит над оккупированной частью Донецкой области из российского зенитно-ракетного комплекса Бук. В тот момент Рютте возглавляло правительство Нидерландов, граждане которых погибли в авиакатастрофе.

«Путин говорил мне, что его войск не было на Донбассе, что он не имеет никакого отношения к Украине. И так далее, и так далее. Все это было ложью», — подчеркнул Рютте.

По его словам, Кремль имел целью разделить Запад, но получил противоположный результат.

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«Так что он не может быть очень доволен, и он не должен быть очень доволен», — добавил Рютте, комментируя перспективы Путина.

Напомним, Рютте также считает, что было бы наивным недооценивать угрозу, которую представляет для стран-членов Альянса Российская Федерация, ведущая неспровоцированную войну в Украине.

Также премьер-министр Венгрии на саммите НАТО выразил сомнение в том, что Россия представляет реальную опасность для НАТО.