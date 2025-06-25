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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Путин не сможет полететь в Бразилию на саммит БРИКС: что произошло

В Рио-де-Жанейро хозяина Кремля могут арестовать.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Владимир Путин

Президент РФ Воолдимир Путин / © Associated Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин, на которого МУС выдал ордер на арест за военное преступление, не сможет лично посетить саммит БРИКС в Бразилии.

Об этом сообщил российским пропагандистам помощник российского президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

Соратник Путина объяснил, что бразильское правительство не смогло «занять четкую позицию», которая бы позволила Путину принять участие в саммите БРИКС в очной форме.

Такое решение связано «с определенными трудностями в контексте требований МУС», отметил Ушаков.

В Рио-де-Жанейро, где 6-7 июля встретятся лидеры стран БРИКС, отправится глава российского МИДа Сергей Лавров.

Хозяин Кремля, который из-за угрозы ареста не может посещать более 120 стран мира, будет участвовать в работе саммита через видеосвязь.

Напомним, пока единственной страной, которая ратифицировала Римский статут и не арестовала Владимира Путина, была Монголия. Во время визита в сентябре 2024 года российского военного преступника здесь принимали с почестями.

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