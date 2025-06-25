Зеленский встретился с Трампом в Гааге (обновлено)

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. / © Associated Press

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В среду, 25 июня, началась встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским во время саммита НАТО в Гааге.

Об этом сообщил корреспондент ТСН из Нидерландов, где продолжается Саммит НАТО.

В 16:40 встреча Зеленского и Трампа завершилась. Прессу после разговора президентов не пригласили. Он продолжался менее часа.

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Заметим, что предыдущая встреча Трампа и Зеленского была в Ватикане 26 апреля на церемонии похорон Папы Римского Франциска. Разговор на саммите G7 в июне не состоялся, потому что президент США преждевременно покинул меру из-за обострения на Ближнем Востоке.

О предстоящей встрече политиков во время саммита НАТО стало известно несколько дней назад. Да, Sky News со ссылкой на Белый дом сообщал об этом. Тем временем высокопоставленный источник АFP в Офисе президента Украины отмечал, что "команды завершают согласование деталей".

Впрочем, ни в Киеве, ни в Вашингтоне не подтверждали, состоится ли встреча точно. Собственно, администрации Зеленского и Трампа и не опровергали этого.

Напомним, в интервью Sky News Зеленский анонсировал возможный разговор с Трампом на саммите НАТО. Сам президент США назвал встречу с украинским коллегой в Нидерландах "вероятной". По словам Трампа, главы государств должны обсудить "трудность".

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Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал главной темой переговоров лидеров США и Украины станет "мир через силу". По его словам, Киев увидел "это по отношению к Ирану".

Дата публикации 08:16, 25.06.25 Количество просмотров 228 Чтобы Трамп не заскучал! Саммит НАТО «прогнулся»! Стоит ли Украине на что-то надеяться?