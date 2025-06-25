ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1919
Час на прочитання
2 хв

Зеленський зустрівся з Трампом в Гаазі (оновлено)

Це перші перемовини лідерів після двомісячної паузи. Попередня зустріч політиків відбулася у квітні у Ватикані.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Зеленський і Дональд Трамп.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. / © Associated Press

У середу, 25 червня, розпочалася зустріч президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським під час саміту НАТО в Гаазі.

Про це повідомив кореспондент ТСН з Нідерландів, де триває Саміт НАТО.

Станом на 16:40 год. зустріч Зеленського і Трампа завершилася. Пресу після розмови президентів не запросили.

Розмова глав держав тривала менше години.

Зауважимо, попередня зустріч Трампа і Зеленського була у Ватикані 26 квітня на церемонії похорону Папи Римського Франциска. Розмова на саміті G7 у червні не відбулася, бо президент США передчасно покинув захід через загострення на Близькому Сході.

Про ймовірну зустріч політиків під час саміту НАТО стало відомо кілька днів тому. Так, Sky News з посиланням на Білий дім повідомляв про це. Тим часом високопоставлене джерело АFP в Офісі президента України наголошувало, що “команди завершують узгодження деталей”.

Втім, ні у Києві, ні у Вашингтоні не підтверджували, чи зустріч точно відбудеться. Власне, адміністрації Зеленського і Трампа і не спростовували це.

Нагадаємо, в інтерв’ю Sky News Зеленський анонсував можливу розмову з Трампом на саміті НАТО. Сам президент США назвав зустріч з українським колегою у Нідерландах “ймовірною”. Зі слів Трампа, глави держав мають обговорити “труднощі”.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав головною темою переговорів лідерів США та України стане “мир через силу”. З його слів, Київ побачив “це по відношенню до Ірану”.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie