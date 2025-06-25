Зеленський зустрівся з Трампом в Гаазі (оновлено)

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. / © Associated Press

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У середу, 25 червня, розпочалася зустріч президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським під час саміту НАТО в Гаазі.

Про це повідомив кореспондент ТСН з Нідерландів, де триває Саміт НАТО.

Станом на 16:40 год. зустріч Зеленського і Трампа завершилася. Пресу після розмови президентів не запросили.

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Розмова глав держав тривала менше години.

Зауважимо, попередня зустріч Трампа і Зеленського була у Ватикані 26 квітня на церемонії похорону Папи Римського Франциска. Розмова на саміті G7 у червні не відбулася, бо президент США передчасно покинув захід через загострення на Близькому Сході.

Про ймовірну зустріч політиків під час саміту НАТО стало відомо кілька днів тому. Так, Sky News з посиланням на Білий дім повідомляв про це. Тим часом високопоставлене джерело АFP в Офісі президента України наголошувало, що “команди завершують узгодження деталей”.

Втім, ні у Києві, ні у Вашингтоні не підтверджували, чи зустріч точно відбудеться. Власне, адміністрації Зеленського і Трампа і не спростовували це.

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Нагадаємо, в інтерв’ю Sky News Зеленський анонсував можливу розмову з Трампом на саміті НАТО. Сам президент США назвав зустріч з українським колегою у Нідерландах “ймовірною”. Зі слів Трампа, глави держав мають обговорити “труднощі”.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав головною темою переговорів лідерів США та України стане “мир через силу”. З його слів, Київ побачив “це по відношенню до Ірану”.

Дата публікації 08:16, 25.06.25 Кількість переглядів 228 Щоб Трамп не занудьгував! Саміт НАТО “прогнувся”! Чи варто на щось сподіватись Україні?