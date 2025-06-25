ВСУ столкнулись нехваткой оружия на фронте: аналитик назвал причины

ВСУ на фронте / © ТСН.ua

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Украина нуждается в гораздо большем вооружении, чем может получить или выработать собственными силами.

Об этом в эфире телеканала «Киев24» заявил военный аналитик, основатель благотворительной организации «Реактивная почта» Павел Нарожный.

По его словам, в настоящее время в украинской армии находятся около миллиона человек, на чью зарплату из бюджета ежегодно направляется примерно 500-600 миллиардов гривен. Однако на обеспечение армии оружием средств ощутимо не хватает.

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«Если нам нужен миллион артиллерийских снарядов, мы получаем только 500 тысяч — из-за нехватки финансирования», — объяснил эксперт.

Нарожный акцентировал, что фронт остро нуждается в артиллерийских боеприпасах. Украина обращается к союзникам с запросом на 3,5–4 миллиона снарядов, но фактически получает около 2 миллионов в год. Это вдвое меньше потребностей.

Кроме снарядов, на фронте критически не хватает FPV-дронов — как короткого, так и большого радиуса действия. Особенно Украина проигрывает России по количеству оптоволоконных дронов.

Это важный сегмент, который мы можем производить в Украине. Проблема — опять-таки финансирование», — добавил Нарожный.

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Аналитик отметил, что ударные дроны большого радиуса действия, в частности, Ант-196 «Февраль», уже успешно используются в глубоких ударах по территории России. Однако производство требует масштабирования и инвестиций.

Среди других нужд фронта он назвал модернизированную бронетехнику — джипы, БМП, боевые модули, а также артиллерийские системы, такие как САУ «Богдана». В Украине существуют возможности для производства, например, на предприятиях «Украинская броня», но потенциал не реализуется из-за нехватки ресурсов.

«Завод уже запускает производство снарядов калибра 155 мм, но речь пока идет лишь о сотнях тысяч единиц. А нужно гораздо больше», — подытожил эксперт.

Он отметил, что Украина имеет технические возможности производить большинство необходимого оружия, однако без системного финансирования эти возможности останутся нереализованными.

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Напомним, Украина официально запустила серийное производство баллистической ракеты малой дальности «Сапсан», которая уже прошла боевое крещение в прошлом месяце. Тогда ракетой была поражена российская цель на расстоянии около 300 км.

Боевая часть ракеты содержит 480 кг взрывчатки — более чем вдвое больше, чем у американской ATACMS. По техническим характеристикам «Сапсан» развивает гиперзвуковую скорость, которая в пять раз превышает скорость звука.

Несмотря на то, что официальная дальность полета засекречена, эксперты предполагают, что ракета способна поражать цели на расстоянии до 500 км. Такое расстояние охватывает стратегически важные объекты в глубоком тылу РФ, включая Москву.