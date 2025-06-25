Путину грозит дефицит ракет из-за войны в Иране— The Telegraph

Иран может отказать России в поставке ракет для войны против Украины

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Война между Ираном и Израилем может существенно ограничить поставки баллистических ракет из Исламской республики в Россию.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источник среди чиновников НАТО.

Влияние конфликта на поставку оружия

Собеседник издания отметил, что «недавние боевые действия между Израилем и Ираном, безусловно, окажут негативное влияние на будущие поставки Ирана, особенно ракет». В таком случае России придется либо самостоятельно производить ракеты, либо полагаться на поставки из Северной Кореи.

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Он также добавил, что поддержка Ираном собственного производства Россией ударных дронов иранской разработки также может снизиться. Однако это вряд ли станет большой проблемой для Москвы, теперь производящей беспилотники типа «Шахед» самостоятельно.

Военное сотрудничество и новые возможности

Ранее в 2025 году сообщалось, что Иран и Россия достигли соглашения о поставках баллистических ракет для войны Владимира Путина против Украины. Две страны также подписали оборонный пакт, пообещав объединить усилия по развитию своих вооруженных сил.

По словам представителя НАТО, Москва, вероятно, оппортунистически использует уничтожение Израилем иранских систем противовоздушной обороны для продажи своих зенитно-ракетных комплексов С-400. Кроме того, не исключено, что российские разведчики могут быть отправлены в Тегеран для изучения данных, собранных во время израильских миссий F-35 над Ираном в последние дни.

Напомним, предварительная оценка американской разведки свидетельствует о том, что удары по ядерным объектам Ирана не уничтожили ключевые компоненты ядерной программы страны. Это лишь отбросило ее несколько месяцев назад.

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