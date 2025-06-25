Іран може відмовити Росії у постачанні ракет для війни проти України

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Війна між Іраном та Ізраїлем може суттєво обмежити постачання балістичних ракет з Ісламської республіки до Росії. Західні чиновники вважають, що Тегеран, ймовірно, захоче накопичувати власні запаси озброєння, замість того щоб передавати їх за кордон, як це було обіцяно Москві.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на джерело серед високопосадовців НАТО.

Вплив конфлікту на постачання зброї

Співрозмовник видання зазначив, що «недавні бойові дії між Ізраїлем та Іраном, безумовно, негативно вплинуть на майбутні поставки Ірану, особливо ракет». У такому разі Росії доведеться або самостійно виробляти ракети, або покладатися на постачання з Північної Кореї.

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Він також додав, що підтримка Іраном власного виробництва Росією ударних дронів іранської розробки також може зменшитися. Однак це навряд чи стане великою проблемою для Москви, яка тепер виробляє безпілотники типу «Шахед» самостійно.

Військова співпраця та нові можливості

Раніше у 2025 році повідомлялося, що Іран та Росія досягли угоди про постачання балістичних ракет для війни Володимира Путіна проти України. Дві країни також підписали оборонний пакт, пообіцявши об’єднати зусилля для розвитку своїх збройних сил.

За словами представника НАТО, Москва, ймовірно, «опортуністично» використає знищення Ізраїлем іранських систем протиповітряної оборони для продажу своїх зенітно-ракетних комплексів С-400. Крім того, не виключено, що російські розвідники можуть бути відправлені до Тегерана для вивчення даних, зібраних під час місій ізраїльських F-35 над Іраном останніми днями.

Нагадаємо, попередня оцінка американської розвідки свідчить, що удари по ядерних об’єктах Ірану не знищили ключові компоненти ядерної програми країни. Це лише відкинуло її на кілька місяців назад.

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