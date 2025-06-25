НАТО включили поддержку Украины в оборонные расходы: итоговая декларация саммита в Гааге

НАТО включили поддержку Украины в оборонные расходы. / © ТСН.ua

Реклама

Участники саммита НАТО в Гааге подтвердили обязательства союзников по долгосрочной поддержке Украины как в сфере обороны, так и в ее оборонно-промышленном развитии. Впервые прямые взносы в оборону Украины официально включены в расчет национальных оборонных расходов стран-членов Альянса.

Об этом говорится в общей итоговой декларации, принятой главами государств и правительств стран НАТО.

"Мы подтверждаем наши постоянные суверенные обязательства по поддержке Украины, безопасность которой способствует нашей общей безопасности. С этой целью страны НАТО будут включать прямые взносы в оборону Украины и ее оборонную промышленность в свои оборонные расходы", - говорится в документе.

Реклама

Главы государств и правительств стран НАТО также согласились увеличить оборонные расходы до 5% ВВП в год до 2035 года. Расходы будут разделяться на две основные категории:

По меньшей мере, 3,5% ВВП ежегодно — на основные оборонные нужды по согласованным стандартам НАТО.

До 1,5% ВВП ежегодно на обеспечение защиты критической инфраструктуры, киберсетей, повышение гражданской устойчивости, развитие инноваций и укрепление оборонно-промышленной базы.

Союзники обязались ежегодно представлять планы, демонстрирующие постепенный путь достижения этой цели. В 2029 году баланс и динамика издержек будут пересмотрены с учетом стратегической обстановки.

В документе отмечается, что рост оборонных инвестиций необходим для выполнения трех ключевых задач Североатлантического союза: сдерживания и обороны, управления кризисами и обеспечения коллективной безопасности.

Также лидеры Североатлантического союза:

Реклама

подтвердили незыблемую приверженность статье 5 Вашингтонского договора - "нападение на одного является нападением на всех";

определили Россию как долгосрочную угрозу евроатлантической безопасности;

согласились, что поддержка Украины имеет стратегическое значение для безопасности самого НАТО;

призвали к расширению трансатлантического оборонно-промышленного сотрудничества и устранению барьеров в торговле оборонной продукцией между союзниками;

отдельно упомянули необходимость использования новейших технологий и инноваций для укрепления общей безопасности.

"Мы подтверждаем нашу общую приверженность быстрому расширению трансатлантического оборонно-промышленного сотрудничества и использованию новых технологий и духа инноваций для продвижения нашей коллективной безопасности", - говорится в декларации.

Участники поблагодарили Нидерландов за прием саммита и сообщили, что следующие встречи глав государств и правительств стран НАТО состоятся в 2026 году в Турции, а затем в Албании.