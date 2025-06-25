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НАТО включили поддержку Украины в оборонные расходы: итоговая декларация саммита в Гааге
На саммите НАТО в Гааге союзники согласовали ежегодное увеличение оборонных расходов до 5% ВВП. Часть этих средств официально пойдет на поддержку Украины и оборонной промышленности.
Участники саммита НАТО в Гааге подтвердили обязательства союзников по долгосрочной поддержке Украины как в сфере обороны, так и в ее оборонно-промышленном развитии. Впервые прямые взносы в оборону Украины официально включены в расчет национальных оборонных расходов стран-членов Альянса.
Об этом говорится в общей итоговой декларации, принятой главами государств и правительств стран НАТО.
"Мы подтверждаем наши постоянные суверенные обязательства по поддержке Украины, безопасность которой способствует нашей общей безопасности. С этой целью страны НАТО будут включать прямые взносы в оборону Украины и ее оборонную промышленность в свои оборонные расходы", - говорится в документе.
Главы государств и правительств стран НАТО также согласились увеличить оборонные расходы до 5% ВВП в год до 2035 года. Расходы будут разделяться на две основные категории:
По меньшей мере, 3,5% ВВП ежегодно — на основные оборонные нужды по согласованным стандартам НАТО.
До 1,5% ВВП ежегодно на обеспечение защиты критической инфраструктуры, киберсетей, повышение гражданской устойчивости, развитие инноваций и укрепление оборонно-промышленной базы.
Союзники обязались ежегодно представлять планы, демонстрирующие постепенный путь достижения этой цели. В 2029 году баланс и динамика издержек будут пересмотрены с учетом стратегической обстановки.
В документе отмечается, что рост оборонных инвестиций необходим для выполнения трех ключевых задач Североатлантического союза: сдерживания и обороны, управления кризисами и обеспечения коллективной безопасности.
Также лидеры Североатлантического союза:
подтвердили незыблемую приверженность статье 5 Вашингтонского договора - "нападение на одного является нападением на всех";
определили Россию как долгосрочную угрозу евроатлантической безопасности;
согласились, что поддержка Украины имеет стратегическое значение для безопасности самого НАТО;
призвали к расширению трансатлантического оборонно-промышленного сотрудничества и устранению барьеров в торговле оборонной продукцией между союзниками;
отдельно упомянули необходимость использования новейших технологий и инноваций для укрепления общей безопасности.
"Мы подтверждаем нашу общую приверженность быстрому расширению трансатлантического оборонно-промышленного сотрудничества и использованию новых технологий и духа инноваций для продвижения нашей коллективной безопасности", - говорится в декларации.
Участники поблагодарили Нидерландов за прием саммита и сообщили, что следующие встречи глав государств и правительств стран НАТО состоятся в 2026 году в Турции, а затем в Албании.