Саммит НАТО в Гааге: что известно о заявлениях Трампа и помощи Украине

Саммит НАТО / © ТСН.ua

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В Гааге стартует 34 саммит НАТО, который сузили до формата единого заседания. Он продлится два с половиной часа и будет касаться исключительно увеличения оборонных расходов до 5 процентов.

Украины в повестке дня единого заседания нет, но генсек НАТО подчеркнул: это не означает, что о ней забыли или пытаются отодвинуть в сторону.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Яны Слесарчук.

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Меры безопасности в Гааге на максимальном уровне, потому что после американских ударов по Ирану ждать можно примерно чего угодно.

Американский самолет садится здесь уже под вечер, Дональд Трамп — последний из высоких гостей, кто прибывает в Гаагу. В самолете его расспрашивают о планах на саммит. Он заявляет, что планирует встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским.

В это же время генсека Рютте — который, к слову, еще в прошлом году был премьером Нидерландов, поэтому свой первый саммит принимает фактически дома — пресса расспрашивает, не неловко ли ему от того, что Дональд Трамп хвастается в самолете — их частной перепиской, а именно сообщением, в котором Рютте не выбирая слов на лесть, хвалит американского президента за то, как он справился с Ираном. Генсек держится.

«Никаких проблем, там не было ничего, что стоило бы держать в тайне», — говорит Рютте.

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Это первый саммит, на который Трамп возвращается во второй раз президентом. После того, как зимой 2019-го — уехал из Лондона так же внезапно, как с саммита Большой Семерки недавно — потому что решил, на тот момент небезосновательно, что другие лидеры над ним смеются, еще и у него за спиной. Теперь, когда Россия взбесилась — она дает Трампу безотказный рычаг давления на всех партнеров, которым очень нужна договороспособная Америка.

Владимир Зеленский — среди приглашенных на ужин, этим ограничивается его участие в основной программе саммита. Все остальное — двусторонние встречи и события на полях — выступления в парламенте Нидерландов и на форуме оборонных индустрий.

Накануне Нидерланды заявили о новой военной помощи Украине, в частности о готовности к совместному производству дронов — по украинским технологиям, но на своей территории, на это выделяют до 500 миллионов евро.



Известно, что расходы НАТО на оборону будут увеличены до 5 процентов — и это уступка Трампу. Но времени на это странам отводят аж 10 лет. Помощь Вооруженным силам Украины зашита именно в эти расходы.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ПРОСТО СЕЙЧАС! СТАРТУВАЛ САММИТ НАТО! ПЕРВЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЛИДЕРОВ МИРА

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Напомним, в НАТО договорились смягчить критику в отношении России в итоговом заявлении

Ранее мы писали о том, что американский лидер Дональд Трамп сообщил, о чем будет говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Так, главы государств должны обсудить «трудности».