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- Украина
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В России расстроились, что мир больше не боится угроз о Третьей мировой
В России заявили, что мир слишком спокойно воспринимает разговоры об угрозе глобального конфликта.
В России выразили недовольство тем, что мировое сообщество все спокойнее реагирует на риторику Кремля относительно Третьей мировой войны.
Об этом сообщило российское пропагандистское СМИ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что «разговоры об угрозе Третьей мировой стали обыденными», и назвал это «печальным явлением», особенно в условиях «подъема реваншистских настроений в Европе».
Напомним, Кремль заявил о прекращении мирных переговоров с Украиной.