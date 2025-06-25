Иран впервые официально заявил о повреждении ядерных объектов: какой уровень угрозы

Иран признал повреждение ядерных объектов

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Ядерные объекты Ирана сильно повреждены в результате неоднократных атак со стороны Израиля и Соединенных Штатов. Об этом заявил спикер МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Об этом сообщает CNN.

Оценка ущерба и заявления сторон

«Наши ядерные установки были сильно повреждены, это точно, поскольку они подвергались неоднократным атакам израильских и американских агрессоров», — цитирует Багаи «Аль-Джазира».

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Он также отметил, что соответствующие иранские организации работают над технической оценкой повреждений. В ответ на это президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что приказная им атака на иранские ядерные объекты привела к «полному уничтожению».

Однако, по данным CNN, предварительные разведывательные данные свидетельствовали только о несколькихмесячной задержке ядерной программы Тегерана. Трамп критиковал освещение событий в СМИ, утверждая, что удары отвергли ядерные амбиции Ирана на десятилетия назад. Хотя и признал, что разведывательные данные были «неубедительными». Он также предположил, что Израиль вскоре предоставит более полную картину со своими выводами.

Позиция МАГАТЭ и Ирана

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что 12-дневный конфликт «серьезно повредил несколько» ядерных объектов Ирана. Спикер МИД Ирана Эсмаил Багаи также сообщил, что иранский парламент проголосовал за приостановку сотрудничества с МАГАТЭ. Однако Иран не одобрил приостановления своего членства в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), соглашении, которое призвано предотвратить глобальное распространение ядерного оружия и способствовать мирному использованию ядерных технологий.

Напомним, после недавних авиаударов США по трем основным ядерным объектам Ирана, исчезло более 400 кг потенциально обогащенного урана. В связи с этим МАГАТЭ настаивает на немедленных инспекциях для выяснения обстоятельств.

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