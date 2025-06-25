Трамп признал, что ситуация в Украине "вышла из-под контроля" - источники

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Во время закрытой встречи с лидерами стран НАТО президент США Дональд Трамп заявил, что с Украиной нужно что-то делать, поскольку ситуация полностью вышла из-под контроля.

Об этом сообщил источник, знакомый с ходом разговора, попросивший не называть его имени, передает Bloomberg.

Впрочем, несмотря на сдержанный тон и нехватку конкретики, сам факт упоминания Украины на внутреннем заседании Альянса был воспринят как положительный сигнал о вовлечении президента США в украинский вопрос.

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Напомним, в среду, 25 июня, началась встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским во время саммита НАТО в Гааге.