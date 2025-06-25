ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
452
Время на прочтение
1 мин

Трамп признал, что ситуация в Украине "вышла из-под контроля" - источники

Слова американского президента были восприняты как положительный сигнал о вовлечении президента США в украинский вопрос.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Дональд Трамп

Дональд Трамп. / © Associated Press

Во время закрытой встречи с лидерами стран НАТО президент США Дональд Трамп заявил, что с Украиной нужно что-то делать, поскольку ситуация полностью вышла из-под контроля.

Об этом сообщил источник, знакомый с ходом разговора, попросивший не называть его имени, передает Bloomberg.

Впрочем, несмотря на сдержанный тон и нехватку конкретики, сам факт упоминания Украины на внутреннем заседании Альянса был воспринят как положительный сигнал о вовлечении президента США в украинский вопрос.

Напомним, в среду, 25 июня, началась встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским во время саммита НАТО в Гааге.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie