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Трамп признал, что ситуация в Украине "вышла из-под контроля" - источники
Слова американского президента были восприняты как положительный сигнал о вовлечении президента США в украинский вопрос.
Во время закрытой встречи с лидерами стран НАТО президент США Дональд Трамп заявил, что с Украиной нужно что-то делать, поскольку ситуация полностью вышла из-под контроля.
Об этом сообщил источник, знакомый с ходом разговора, попросивший не называть его имени, передает Bloomberg.
Впрочем, несмотря на сдержанный тон и нехватку конкретики, сам факт упоминания Украины на внутреннем заседании Альянса был воспринят как положительный сигнал о вовлечении президента США в украинский вопрос.
Напомним, в среду, 25 июня, началась встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским во время саммита НАТО в Гааге.