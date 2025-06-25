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- Війна
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Трамп визнав, що ситуація в Україні “вийшла з-під контролю” – джерела
Слова американського президента були сприйняті як позитивний сигнал про залученість президента США до українського питання.
Під час закритої зустрічі з лідерами країн НАТО президент США Дональд Трамп заявив, що з Україною “потрібно щось робити”, оскільки ситуація “повністю вийшла з-під контролю”.
Про це повідомило джерело, знайоме з перебігом розмови, яке попросило не називати його імені, передає Bloomberg.
Втім, попри стриманий тон і брак конкретики, сам факт згадки про Україну на внутрішньому засіданні Альянсу був сприйнятий як позитивний сигнал про залученість президента США до українського питання.
Нагадаємо, у середу, 25 червня, розпочалася зустріч президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським під час саміту НАТО в Гаазі.