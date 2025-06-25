ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
452
Час на прочитання
1 хв

Трамп визнав, що ситуація в Україні “вийшла з-під контролю” – джерела

Слова американського президента були сприйняті як позитивний сигнал про залученість президента США до українського питання.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Дональд Трамп

Дональд Трамп. / © Associated Press

Під час закритої зустрічі з лідерами країн НАТО президент США Дональд Трамп заявив, що з Україною “потрібно щось робити”, оскільки ситуація “повністю вийшла з-під контролю”.

Про це повідомило джерело, знайоме з перебігом розмови, яке попросило не називати його імені, передає Bloomberg.

Втім, попри стриманий тон і брак конкретики, сам факт згадки про Україну на внутрішньому засіданні Альянсу був сприйнятий як позитивний сигнал про залученість президента США до українського питання.

Нагадаємо, у середу, 25 червня, розпочалася зустріч президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським під час саміту НАТО в Гаазі.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie