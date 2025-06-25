Іран вперше офіційно заявив про пошкодження ядерних об’єктів: який рівень загрози

Іран визнав пошкодження ядерних об’єктів

Реклама

Ядерні об’єкти Ірану «сильно пошкоджені» внаслідок «неодноразових атак» з боку Ізраїлю та Сполучених Штатів. Про це заявив речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї.

Про це повідомляє CNN.

Оцінка збитків та заяви сторін

«Наші ядерні установки були сильно пошкоджені, це точно, оскільки вони зазнавали неодноразових атак ізраїльських та американських агресорів», — цитує Багаї «Аль-Джазіра».

Реклама

Він також зазначив, що відповідні іранські організації працюють над технічною оцінкою пошкоджень. У відповідь на це, президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що наказна ним атака на іранські ядерні об’єкти призвела до «повного знищення».

Однак, за даними CNN, попередні розвідувальні дані свідчили лише про кількамісячну затримку ядерної програми Тегерана. Трамп критикував висвітлення подій у ЗМІ, стверджуючи, що удари відкинули ядерні амбіції Ірану на десятиліття назад. Хоча й визнав, що розвідувальні дані були «непереконливими». Він також припустив, що Ізраїль невдовзі надасть повнішу картину зі своїми висновками.

Позиція МАГАТЕ та Ірану

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило, що 12-денний конфлікт «серйозно пошкодив кілька» ядерних об’єктів Ірану. Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї також повідомив, що іранський парламент проголосував за призупинення співпраці з МАГАТЕ. Проте, Іран не схвалив призупинення свого членства в Договорі про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), угоді, що покликана запобігти глобальному поширенню ядерної зброї та сприяти мирному використанню ядерних технологій.

Нагадаємо, після нещодавніх авіаударів США по трьох основних ядерних об’єктах Ірану, зникло понад 400 кг потенційно збагаченого урану. У зв’язку з цим, МАГАТЕ наполягає на негайних інспекціях для з’ясування обставин.

Реклама