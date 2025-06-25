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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Путін не зможе полетіти до Бразилії на саміт БРІКС: що сталося

У Ріо-де-Жанейро господаря Кремля можуть арештувати.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Володимир Путін

Президент РФ Воолдимир Путін / © Associated Press

Президент Російської Федерації Володимир Путін, на якого МКС видав ордер на арешт за воєнний злочин, не зможе особисто відвідати саміт БРІКС у Бразилії.

Про це повідомив російським пропагандистам помічник російського президента із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков.

Поплічник Путіна пояснив, що бразильський уряд не зміг «зайняти чітку позицію», яка б дозволила Путіну взяти участь у саміті БРІКС у очній формі.

Таке рішення пов’язане «з певними труднощами у контексті вимог МКС», зазначив Ушаков.

До Ріо-де-Жанейро, де 6-7 липня зустрінуться лідери країн БРІКС, вирушить очільник російського МЗС Сергій Лавров.

Господар Кремля, який через загрозу арешту не може відвідувати понад 120 країн світу, братиме участь в роботі саміту через відеозв’язок.

Нагадаємо, наразі єдиною країною, яка ратифікувала Римський статут і не заарештувала Володимира Путіна, була Монголія. Під час візиту у вересня 2024 року російського воєнного злочинця тут приймали з почестями.

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