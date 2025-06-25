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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Генсек НАТО оценил реальность угрозы от России

Государство-агрессор наращивает вооруженные силы такими темпами, которые через 3-7 лет позволят напасть на Альянс.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Марк Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте / © Associated Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что было бы наивным недооценивать угрозу, которую представляет для стран-членов Альянса Российская Федерация, которая ведет неспровоцированную войну в Украине.

Его заявление на саммите НАТО цитирует The Guardian.

«Не будем наивными в отношении России», — сказал Рютте.

Генсек НАТО напомнил информацию от многих высокопоставленных военных лидеров в Европе, включая начальника Генерального штаба Германии, которая свидетельствует о наращивании вооруженных сил РФ и их перестройке «такими темпами, что могут быть готовы через три, пять или семь лет напасть на НАТО».

«Мы знаем, что существует угроза со стороны России, краткосрочная, долгосрочная или какая угодно, но угроза со стороны России существует, и мы должны убедиться, что можем защитить себя, и именно поэтому мы это делаем», — подчеркнул он.

Напомним, премьер-министр Венгрии на саммите НАТО выразил сомнение в том, что Россия представляет реальную опасность для НАТО

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