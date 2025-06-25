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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Такой мы ее еще не видели: Урсула фон дер Ляйен в кружевном платье и лакированных туфлях произвела фурор в Гааге

Глава Еврокомиссии продемонстрировала элегантный образ на ужине перед саммитом НАТО.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетила ужин в резиденции голландской королевской семьи — дворце Гейс-тен-Босс. Мероприятие прошло накануне саммита НАТО в Гааге.

Политик приятно удивила своим красивым элегантным образом. Такой мы ее еще не видели. Ведь обычно фон дер Ляйен предпочитает деловые наряды.

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Урсула была одета в серое платье миди на тонких бретельках, с драпировкой и разрезом на юбке. Сверху она надела кружевной топ с длинными рукавами. Наряд глава Еврокомиссии скомбинировала с бежевыми лакированными туфлями на удобных каблуках.

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Фон дер Ляйен сделала укладку с прикорневым объемом, вечерний макияж и украсила уши элегантными серьгами с зелеными камнями. В руке она держала бирюзовую шаль с вышивкой.

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Напомним, Урсула фон дер Ляйен на саммите в Риме предстала в светло-сиреневом жакете, белой рубашке в голубой горох и классических серых брюках.

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