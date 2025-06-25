Директор Евразийской программы в Центре нераспространения ядерного оружия имени Джеймса Мартина Ханна Нотте / © Twitter

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После двух недель войны между Израилем и Ираном, нанесшей значительный ущерб военной и ядерной инфраструктуре Тегерана, может показаться, что Россия обеспокоена последствиями для своей военной кампании в Украине. Однако, по мнению директора Евразийской программы в Центре нераспространения ядерного оружия имени Джеймса Мартина Ханны Нотте, это не так.

Об этом эксперт пишет в авторской статье для The Financial Times.

Российское производство дронов

Хотя Иран в начале войны в Украине оказал России крайне необходимые ударные дроны Shahed 136 и технологии их производства, а также артиллерийские снаряды и другое вооружение, ослабленный Иран вряд ли будет оказывать значительное влияние на военные усилия России сегодня.

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По мнению Ханны Нотте, причина заключается в том, что Россия теперь производит огромное количество дронов Shahed 136 самостоятельно, получив от Ирана технологии производства, чертежи и учения. Локализовав производство в особой экономической зоне «Алабуга», РФ создала собственные вариации иранских разработок, улучшив двигатели дронов, боеголовки и сопротивление препятствиям.

Аналогично, снижение производства ракет в Иране будет иметь ограниченные последствия для Москвы. Прошлой осенью Россия получила партию иранских ракет Fath-360, но, по имеющимся данным, до сих пор не использовала их в Украине. Украина оценивает, что Россия накопила около 13 000 ракет разного радиуса действия и может производить до 200 в месяц. Так что, похоже, острой потребности в иранских ракетах Москва не испытывает.

Новые союзники и источники снабжения

Кремль также расширил свои связи, заключив новые союзы. Зависимость России от Ирана в военных нуждах достигла своего пика спустя год после начала полномасштабной войны, а затем ее затмили Китай и Северная Корея. В 2023 г. Северная Корея стала критически важным поставщиком российской военной машины, отправляя боеприпасы, ракеты и даже военных.

На майском параде Победы в Москве президент Владимир Путин публично обнял и поблагодарил северокорейских генералов за поддержку их страны.

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В частности, с уменьшением зависимости России от Ирана, она все больше обращалась в Китай за комплектующими. К тому же строительство российско-китайского логистического комплекса в «Алабуге» предсказывает рост участия Китая в производстве российских беспилотников, в частности, новых моделей «Гарпия-А1» и «Гарпия-3».

Выводы о войне в Украине

Хотя боевые действия между Израилем и Ираном, возможно, закончились — по крайней мере, на данный момент — будущее ядерной программы Ирана и местонахождение его высокообогащенного урана остаются непонятными. В то же время, Россия усиливает свое летнее наступление и продолжает запускать дроны по украинским городам. По мнению автора статьи, это свидетельствует, что Путин не ожидает неизбежного давления на прекращение огня в Украине со стороны правительства США, которое слишком занято другими проблемами.

«Израильско-иранская война — и прямое участие в ней США — стала нежелательной новостью для России. Она опрокинула стратегические расчеты Москвы на Ближнем Востоке и выявила ограниченность ее проектирования силы. Но эта война не заставит Россию ослабить позицию в Украине», — подытожила Ханна Нотте.

Напомним, в НАТО считают, что в результате войны между Ираном и Израилем Россия скоро ощутит дефицит ракет. Тегеран может ограничить помощь Кремлю или вообще прекратить поставки оружия русской армии.

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