Водителю на заметку: как расслабить мышцы и сохранить фокус во время вождения

Автомобиль / © Pixabay

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Длительное вождение, пробки, светофоры — все это создает дополнительную нагрузку не только на нервную систему, но и на мышцы и позвоночник. И даже если во время движения отвлекаться не стоит, в момент остановки можно сделать несколько простых упражнений, которые помогут снизить напряжение, улучшить кровообращение и общее самочувствие.

Об этом пишет Storinka.

Вот несколько упражнений, которые можно выполнять прямо за рулем:

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Снижение нагрузки на позвоночник. Опустите подбородок вниз, задержитесь на 5 секунд и расслабьтесь. Повторите движение, наклоняя подбородок влево и вправо. Это поможет снять напряжение с шеи и улучшить подвижность.

Разгрузка плеч. Положите руки на руль, поднимите плечи к ушам, зафиксируйте на 5–10 секунд и опустите несколько раз.

Снятие общего мышечного напряжения. В момент полной остановки напрягите все мышцы тела одновременно. Задержитесь на 5 секунд, затем расслабьтесь, глубоко вздохнув. Это простая техника антисресса, которая помогает эмоционально разгрузиться.

Дыхательные упражнения. Произведите глубокий вдох, считая до 5, задержите дыхание на счет до 10 и медленно выдохните до 5. Повторите трижды. Такое упражнение улучшает концентрацию, насыщает кровь кислородом и снижает тревожность.

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Активизация мышц живота. Натяните мышцы живота и удерживайте напряжение на 30 секунд, после чего полностью расслабьтесь. Повторите 10 раз. Упражнение укрепляет мышечный корсет, что важно для продолжительного сиденья.

Упражнение для спины и ног. Начните медленно сгибаться вперед с наклоном головы: подбородок к груди, затем плечи, спина, пока не обнимете колени. Это помогает растянуть позвоночник и расслабить нижнюю часть спины.

Упражнение для рук. Поочередно поднимайте одну руку вверх, словно тянитесь к потолку, а другую опускайте вниз. Это простое растяжение снимает усталость с рук и плеч.

Эти упражнения не требуют особого оборудования и вполне безопасны, если выполнять их при полной остановке автомобиля. Они могут стать отличной привычкой для тех, кто проводит за рулем много часов каждый день.

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Напомним, в летний период неправильная парковка автомобиля может привести к серьезным повреждениям элементов кузова и салона. Специалисты отмечают, что особенно опасно оставлять машину на траве, рыхлой почве или под деревьями.