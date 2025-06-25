30-летний блогер Николас Карма купил квартиру и показал, как она выглядит

Николас Карма / © instagram.com/nicolas_karma_official

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Известный украинский блогер Николас Карма, который прославился благодаря своим видео в TikTok, купил квартиру.

Радостной новостью звезда Сети поделился в Instagram. 30-летний блогер говорит, что наконец-то осуществил мечту, к которой долгое время шел. Николас делится, что с 18 лет не стеснялся ни одной работы, а средства вкладывал в свое развитие. Во время полномасштабной войны Карма устроился курьером и параллельно развивал блог. Он снимал видео, как спрашивал прохожих о стоимости их одежды. Наконец, через полгода это дало свои плоды, а блог начал приносить заработок.

Николас Карма показал свою квартиру / © instagram.com/nicolas_karma_official

"Я купил квартиру. Это скорее мамина мечта, чем моя, потому что она очень хотела, чтобы у меня был свой дом. Все деньги я вкладывал в себя, в музыку, в дело, которым живу. Я не стыдился ни одной работы, делал все, что приносило деньги. Деньги нужны были не для статуса, а для мечты. В начале полномасштабного вторжения у меня не было сбережений, работал курьером целый день. Параллельно начал снимать "Сколько стоит лук". Уже через полгода это начало давать плоды", - поделился блогер.

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Николас Карма показал свою квартиру / © instagram.com/nicolas_karma_official

И вот, в 2025 году Николас Карма наконец-то смог приобрести собственную квартиру. Сейчас там только голые стены, поэтому блогера ждет еще длительное время ремонтных работ. Тем не менее, звезда Сети очень сильно гордится собой. Он говорит, что заработал средства честным трудом и верой в себя, поэтому ему не стыдно делиться такими новостями с поклонниками.

"Эта квартира - это результат 10 лет. Записывая это видео, я честно могу сказать, что горжусь собой. Сегодня у меня есть первая квартира, в которой, возможно, когда-то и закончу жизнь. Эта квартира - честная, не купленная на чужом горе, ни на слезах людей, ни благодаря рекламе того, что противоречит моим принципам и обманом своей аудитории. Я заработал это благодаря труду и вере в себя", - отметил блогер.

Николас Карма показал свою квартиру / © instagram.com/nicolas_karma_official

Напомним, тем временем участник "Холостячки-2" Андрей Хветкевич продает дом, который купил в прошлом году в США. Бизнесмен уже назвал причину, почему решил это сделать.