В Украине разработали аналог российского КАБа: что известно

Новейший КАБ / © скриншот с видео

Реклама

В Украине продолжается разработка собственного планирующего комплекса, который является аналогом российского УМПК, известного как КАБ.

Об этом сообщает военный портал Defense Express.

Это новое устройство уже прошло первые испытания и способно планировать полет на расстояние до 60 км, а в будущем дальность планируется увеличить до 80 км. Однако для ускорения работ разработчикам необходимо дополнительное финансирование.

Реклама

Конструкторское бюро «Медоид» занимается созданием этого комплекса, который превращает обычную авиабомбу в планирующую. Во время испытаний, проходивших на борту фронтового бомбардировщика Су-24 во время горизонтального полета, была продемонстрирована эффективность устройства.

Разработчики сознательно не стали изобретать новые конструктивные решения, а повторили внешний вид российского аналога. Однако внутри устройство существенно отличается, поскольку основная цель — повышение точности поражения.

«Модуль управления и планирования для 500-килограммовой бомбы разработан полностью собственными силами. Крылья легко устанавливаются на бомбу и подключаются за несколько минут. Производство осуществляют украинские предприятия. Наш навигационный модуль, однако мы тестируем также решения ведущей французской компании для повышения устойчивости в условиях радиоэлектронной борьбы. Некоторые компоненты еще приходится импортировать», — рассказал Олег Вострых из КБ «Медоид».

На сегодня украинский КАБ успешно выполняет планирующие полеты на расстояние 60 км, поражая цель. Военные поставили задачу увеличить эту дальность до 80 км. Теоретически, при высоте сброса 10 км, комплекс может преодолевать и 100 км, однако все будет зависеть от тактики применения.

Реклама

«Мы находимся на стадии испытаний. Уже проведено несколько сбросов с Су-24 во время горизонтального полета, и результаты положительные — как по дальности, так и по системе управления. Впереди еще до десяти испытаний, которые должны пройти экспертную оценку Минобороны. Но главной преградой является нехватка средств для быстрого развития», — добавил Вострых.

Для финансирования завершающего этапа испытаний в бюро создали «Благотворительный фонд передовых технологий», который собирает необходимые средства.

«Стоимость одного изделия составляет около 1,2 миллиона гривен, или примерно 25 тысяч долларов. Финансирование — ключевой вопрос, который замедляет завершение проекта и начало серийного производства», — пояснили в КБ «Медоид».

Стоит отметить, что потребность украинских военных в дальнобойных бомбах очень большая — минимум 100 штук в сутки. И эта потребность не покрывается западными аналогами, такими как JDAM-ER, AASM Hammer или GBU-39/B SDB. Поэтому украинский проект имеет стратегическое значение, ведь по стоимости уже превосходит импортные аналоги даже на этапе опытных образцов.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина официально начала массовое производство собственной баллистической ракеты малой дальности «Сапсан», которая в прошлом месяце впервые была использована в бою. Ракета поразила российскую военную цель на расстоянии около 300 км