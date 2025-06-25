В Україні розробили аналог російського КАБа: що відомо

Новітній КАБ / © скриншот з відео

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В Україні триває розробка власного плануючого комплексу, який є аналогом російського УМПК, відомого як КАБ.

Про це повідомляє військовий портал Defense Express.

Цей новий пристрій уже пройшов перші випробування і здатен планувати політ на відстань до 60 км, а в майбутньому дальність планується збільшити до 80 км. Проте для прискорення робіт розробникам необхідне додаткове фінансування.

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Конструкторське бюро «Медоїд» займається створенням цього комплексу, який перетворює звичайну авіабомбу у плануючу. Під час випробувань, що проходили на борту фронтового бомбардувальника Су-24 під час горизонтального польоту, було продемонстровано ефективність пристрою.

Розробники свідомо не стали винаходити нові конструктивні рішення, а повторили зовнішній вигляд російського аналога. Однак усередині пристрій суттєво відрізняється, оскільки основна мета — підвищення точності ураження.

«Модуль керування та планування для 500-кілограмової бомби розроблено повністю власними силами. Крила легко встановлюються на бомбу і підключаються за кілька хвилин. Виробництво здійснюють українські підприємства. Наш навігаційний модуль, однак ми тестуємо також рішення провідної французької компанії для підвищення стійкості в умовах радіоелектронної боротьби. Деякі компоненти ще доводиться імпортувати», — розповів Олег Вострих із КБ «Медоїд».

На сьогодні український КАБ успішно виконує плануючі польоти на відстань 60 км, вражаючи ціль. Військові поставили завдання збільшити цю дальність до 80 км. Теоретично, при висоті скидання 10 км, комплекс може долати і 100 км, проте все залежатиме від тактики застосування.

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«Ми перебуваємо на стадії випробувань. Уже проведено декілька скидів з Су-24 під час горизонтального польоту, і результати позитивні — як по дальності, так і по системі управління. Попереду ще до десяти випробувань, які повинні пройти експертну оцінку Міноборони. Але головною перепоною є брак коштів для швидкого розвитку», — додав Вострих.

Для фінансування завершального етапу випробувань у бюро створили «Благодійний фонд передових технологій», який збирає необхідні кошти.

«Вартість одного виробу становить близько 1,2 мільйона гривень, або приблизно 25 тисяч доларів. Фінансування — ключове питання, що уповільнює завершення проєкту та початок серійного виробництва», — пояснили в КБ «Медоїд».

Варто відзначити, що потреба українських військових у далекобійних бомбах дуже велика — мінімум 100 штук на добу. І ця потреба не покривається західними аналогами, такими як JDAM-ER, AASM Hammer чи GBU-39/B SDB. Тому український проєкт має стратегічне значення, адже за вартістю вже перевершує імпортні аналоги навіть на етапі дослідних зразків.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна офіційно розпочала масове виробництво власної балістичної ракети малої дальності «Сапсан», яка минулого місяця вперше була використана в бою. Ракета уразила російську військову ціль на відстані близько 300 км.