В ковбойской шляпе и дениме: Бейонсе неожиданно появилась на модном шоу Louis Vuitton

Бейонсе / © Associated Press

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В Париже в рамках Недели мужской моды прошел показ новой коллекции Модного дома Louis Vuitton, креативным директором которой является рэпер Фаррелл Уильямс. Шоу неожиданно посетила Бейонсе с мужем Джей-Зи.

Певица появилась в Париже в стиле ковбой кор, который намекал на ее альбом Cowboy Carter. Бейонсе носила рубашку и брюки из синего денима, которые дополнял кожаные бордовый ремень с тиснением и пряжкой.

Бейонсе и Джей-Зи / © Getty Images

Лук она дополнила обувью на каблуках, квадратной сумкой с декором, объемной шубой бордового цвета, а также ковбойской коричневой шляпой.

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Во фремя показа она сидела в первом ряду рядом с другими звездами.

Бейонсе / © Associated Press

Бейонсе на Met Gala 2012 / © Associated Press Бейонсе и Меган Маркл на европейской премьере фильма / © Getty Images © Getty Images Бейонсе / © Getty Images Бейонсе и Джей Зи / © Getty Images Бейонсе на Grammy 2021 / © Associated Press Бейонсе / © Getty Images Бейонсе / © Instagram Бейонсе Бейонсе / © Associated Press © Associated Press Бейонсе / © Associated Press Бейонсе / © Associated Press