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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
76
Время на прочтение
1 мин

В ковбойской шляпе и дениме: Бейонсе неожиданно появилась на модном шоу Louis Vuitton

Нарядом певица намекнула на свой альбом, который продолжает пиарить.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Бейонсе

Бейонсе / © Associated Press

В Париже в рамках Недели мужской моды прошел показ новой коллекции Модного дома Louis Vuitton, креативным директором которой является рэпер Фаррелл Уильямс. Шоу неожиданно посетила Бейонсе с мужем Джей-Зи.

Певица появилась в Париже в стиле ковбой кор, который намекал на ее альбом Cowboy Carter. Бейонсе носила рубашку и брюки из синего денима, которые дополнял кожаные бордовый ремень с тиснением и пряжкой.

Бейонсе и Джей-Зи / © Getty Images

Бейонсе и Джей-Зи / © Getty Images

Лук она дополнила обувью на каблуках, квадратной сумкой с декором, объемной шубой бордового цвета, а также ковбойской коричневой шляпой.

Во фремя показа она сидела в первом ряду рядом с другими звездами.

Бейонсе / © Associated Press

Бейонсе / © Associated Press

Бейонсе на Met Gala 2012 / © Associated Press

Бейонсе на Met Gala 2012 / © Associated Press

Бейонсе и Меган Маркл на европейской премьере фильма / © Getty Images

Бейонсе и Меган Маркл на европейской премьере фильма / © Getty Images

Бейонсе та Jay-Z / © Getty Images

© Getty Images

Бейонсе / © Getty Images

Бейонсе / © Getty Images

Бейонсе и Джей Зи / © Getty Images

Бейонсе и Джей Зи / © Getty Images

Бейонсе на Grammy 2021 / © Associated Press

Бейонсе на Grammy 2021 / © Associated Press

Бейонсе / © Getty Images

Бейонсе / © Getty Images

Бейонсе / © Instagram Бейонсе

Бейонсе / © Instagram Бейонсе

Бейонсе / © Associated Press

Бейонсе / © Associated Press

Бейонсе з дочкою / © Associated Press

© Associated Press

Бейонсе / © Associated Press

Бейонсе / © Associated Press

Бейонсе / © Associated Press

Бейонсе / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
76
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