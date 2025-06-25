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- Шоу-бизнес
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В ковбойской шляпе и дениме: Бейонсе неожиданно появилась на модном шоу Louis Vuitton
Нарядом певица намекнула на свой альбом, который продолжает пиарить.
В Париже в рамках Недели мужской моды прошел показ новой коллекции Модного дома Louis Vuitton, креативным директором которой является рэпер Фаррелл Уильямс. Шоу неожиданно посетила Бейонсе с мужем Джей-Зи.
Певица появилась в Париже в стиле ковбой кор, который намекал на ее альбом Cowboy Carter. Бейонсе носила рубашку и брюки из синего денима, которые дополнял кожаные бордовый ремень с тиснением и пряжкой.
Лук она дополнила обувью на каблуках, квадратной сумкой с декором, объемной шубой бордового цвета, а также ковбойской коричневой шляпой.
Во фремя показа она сидела в первом ряду рядом с другими звездами.