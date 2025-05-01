Скопировала образ Бейонсе: Блейк Лайвли появилась в ярком наряде канареечного цвета

Блейк Лайвли / © Getty Images

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На вечеринке в честь фильма «Еще одна простая просьба», которая прошла в Нью-Йорке, Блейк появилась в наряде желтого цвета. Ее ансамбль, включающий футболку и длинную шелковою юбку, был от бренда Sergio Hudson.

А что касается аксессуаров, то она дополнила наряд гламурными туфлями от Christian Louboutin со стразами, сумкой в виде бокала мартини от Judith Leiber и украшениями от Lorraine Schwartz. Талию Блейк подчеркивал пояс.

Блейк Лайвли / © Getty Images

Ее сумка стала отсылкой к фильму «Еще одна простая просьба», в котором она сыграла. Любимый напиток ее героини в этой картине был как раз мартини.

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Однако в точно таком же наряде ранее появлялась певица Бейонсе. Желтый наряд от Sergio Hudson она носила на церемонии вручения премии Glamour Women of the Year в ноябре 2024 года.

Бейонсе / © Instagram Бейонсе

Однако это не первый случай, когда Блейк копирует наряд другой звезды. Также на премьеру фильма «Оставь, если любишь» она пришла в наряде от Versace из коллекции прет-а-порте осень-зима 2002, который когда-то носила Бритни Спирс.

Блейк Лайвли / © Associated Press Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Associated Press