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- Шоу-бізнес
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У ковбойському капелюсі та денімі: Бейонсе зненацька з'явилася на модному шоу Louis Vuitton
Вбранням співачка натякнула на свій альбом, який продовжує піарити.
У Парижі в межах Тижня чоловічої моди відбувся показ нової колекції Модного дому Louis Vuitton, креативним директором якої є репер Фаррелл Вільямс. Шоу несподівано відвідала Бейонсе із чоловіком Джей-Зі.
Співачка з’явилася у Парижі у стилі ковбой кор, який натякав на її альбом Cowboy Carter. Бейонсе носила сорочку та штани із синього деніму, які доповнював шкіряний бордовий ремінь із тисненням та пряжкою.
Лук вона доповнила взуттям на підборах, квадратною сумкою з декором, об’ємною шубою бордового кольору, а також ковбойським коричневим капелюхом.
Під час показу вона сиділа в першому ряду поряд з іншими зірками.