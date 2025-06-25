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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
76
Час на прочитання
1 хв

У ковбойському капелюсі та денімі: Бейонсе зненацька з'явилася на модному шоу Louis Vuitton

Вбранням співачка натякнула на свій альбом, який продовжує піарити.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Бейонсе

Бейонсе / © Associated Press

У Парижі в межах Тижня чоловічої моди відбувся показ нової колекції Модного дому Louis Vuitton, креативним директором якої є репер Фаррелл Вільямс. Шоу несподівано відвідала Бейонсе із чоловіком Джей-Зі.

Співачка з’явилася у Парижі у стилі ковбой кор, який натякав на її альбом Cowboy Carter. Бейонсе носила сорочку та штани із синього деніму, які доповнював шкіряний бордовий ремінь із тисненням та пряжкою.

Бейонсе та Джей-Зі / © Getty Images

Бейонсе та Джей-Зі / © Getty Images

Лук вона доповнила взуттям на підборах, квадратною сумкою з декором, об’ємною шубою бордового кольору, а також ковбойським коричневим капелюхом.

Під час показу вона сиділа в першому ряду поряд з іншими зірками.

Бейонсе / © Associated Press

Бейонсе / © Associated Press

Бейонсе на Met Gala 2012 / © Associated Press

Бейонсе на Met Gala 2012 / © Associated Press

Бейонсе та Меган Маркл на європейській прем'єрі фільму / © Getty Images

Бейонсе та Меган Маркл на європейській прем'єрі фільму / © Getty Images

Бейонсе та Jay-Z / © Getty Images

© Getty Images

Бейонсе / © Getty Images

Бейонсе / © Getty Images

Бейонсе та Джей Зі / © Getty Images

Бейонсе та Джей Зі / © Getty Images

Бейонсе на Grammy 2021 / © Associated Press

Бейонсе на Grammy 2021 / © Associated Press

Бейонсе / © Getty Images

Бейонсе / © Getty Images

Бейонсе / © Instagram Бейонсе

Бейонсе / © Instagram Бейонсе

Бейонсе / © Associated Press

Бейонсе / © Associated Press

Бейонсе з дочкою / © Associated Press

© Associated Press

Бейонсе / © Associated Press

Бейонсе / © Associated Press

Бейонсе / © Associated Press

Бейонсе / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
76
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