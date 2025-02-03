У обтислій сукні та білій перуці: розглядаємо вбрання, в якому Бейонсе отримала "Греммі"

Співачка вибрала сукню під колір нагороди.
Бейонсе здобула цього року на церемонії "Греммі" найбільшу кількість номінацій — одинадцять, що стало новим рекордом серед жінок-виконавиць. Раніше вона ділила цей рекорд зі співачкою Лорін Гілл, яка здобула 10 номінацій на церемонії 1999 року.
Із загальною кількістю 99 номінацій за кар'єру, Бейонсе стала найномінованішою артисткою в історії "Греммі".
На 67-й церемонії вона з'явилася в золотій сукні з вишивкою, яка була від відомого французького Модного дому Schiaparelli. У вбрання мало глибоке декольте, виріз під грудьми та декор бісером з лелітками. Доповнювали сукню високі рукавички, які були у такому самому стилі. Співачка також одягла масивні сережки, зробила гарний вечірній макіяж і одягла перуку з довгим, прямим і білим волоссям.
Вручила нагороду на сцені Бейонсе колежанка — співачка Тейлор Свіфт, яка теж була номінована, але не отримала жодної статуетки. На Свіфт того дня була коротка червона сукня від Vivienne Westwood.
Також увага привернула те, що Бейонсе прийшла на церемонію зі своїм чоловіком Jay-Z та дочкою Блю Айві. Репер супроводжував дружину попри скандал з P. Diddy та чутки про їхнє розлучення.
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