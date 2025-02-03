У обтислій сукні та білій перуці: розглядаємо вбрання, в якому Бейонсе отримала "Греммі"

Бейонсе здобула цього року на церемонії "Греммі" найбільшу кількість номінацій — одинадцять, що стало новим рекордом серед жінок-виконавиць. Раніше вона ділила цей рекорд зі співачкою Лорін Гілл, яка здобула 10 номінацій на церемонії 1999 року.

Із загальною кількістю 99 номінацій за кар'єру, Бейонсе стала найномінованішою артисткою в історії "Греммі".

Бейонсе / Фото: Associated Press

На 67-й церемонії вона з'явилася в золотій сукні з вишивкою, яка була від відомого французького Модного дому Schiaparelli. У вбрання мало глибоке декольте, виріз під грудьми та декор бісером з лелітками. Доповнювали сукню високі рукавички, які були у такому самому стилі. Співачка також одягла масивні сережки, зробила гарний вечірній макіяж і одягла перуку з довгим, прямим і білим волоссям.

Вручила нагороду на сцені Бейонсе колежанка — співачка Тейлор Свіфт, яка теж була номінована, але не отримала жодної статуетки. На Свіфт того дня була коротка червона сукня від Vivienne Westwood.

Бейонсе та Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Також увага привернула те, що Бейонсе прийшла на церемонію зі своїм чоловіком Jay-Z та дочкою Блю Айві. Репер супроводжував дружину попри скандал з P. Diddy та чутки про їхнє розлучення.

Бейонсе обійме чоловіка Jay-Z / Фото: Associated Press

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