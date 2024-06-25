Хизується грошима: Фаррелл Вільямс та його улюблена дуже дорога сумка з діамантами

Відомий дизайнер зробив невід'ємною частиною свого луку сумку. Тепер без цього аксесуара його не побачити на публіці.

Після трагічної смерті креативного директора Louis Vuitton Вірджіла Абло, який протягом багатьох років боровся з раком, на його посаду Модний дім призначив Фаррелла Вільямса.

Ймовірно, стилістика в якій працює дизайнер, його смаки та бачення мали вивести бренд на новий рівень — зробити молодіжнішим, проте його спроби лише зазнали критики. Річ у тому, що дизайнер одразу після призначення 2023 року презентував ексклюзивну сумку Speedy від Louis Vuitton, вартість якої була оголошена в 1 мільйон доларів.

"Сумка вартістю мільйон фунтів, зроблена з усіх звичайних атрибутів статусу — екзотичної шкіри крокодила, золотих виробів і прикрас з діамантами, — це рекламний трюк і байдужа декларація глобальних північних привілеїв. У 2023 році це не круто", — прокоментувала The Guardian модна оглядачка Керін Франклін.

та попри критику та нерозуміння суспільства, як річ може коштувати 1 мільйон доларів, Фаррелл зробила такий аксесуар і для себе. Дизайнер протягом тривалого часу з'являється на публіці зі Speedy, демонструючи розкіш та своє багатство. Носить він її з різними вбраннями, через плече, в руці і як клатч під пахвою. Тепер ця сумка є невід'ємною частиною його образів. Сумка виготовлена зі шкіри крокодила, а оздоблення на ній зроблене із золота та діамантів.

Фаррелл Вільямс / Фото: Associated Press

Фаррелл Вільямс / Фото: Associated Press

Фаррелл Вільямс / Фото: Associated Press

Фаррелл Вільямс / Фото: Associated Press

Фаррелл Вільямс / Фото: Associated Press

Така сумка доступна лише для елітної групи клієнтів Louis Vuitton. Але яка ціна саме сумки Фаррелла не повідомлялося.

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