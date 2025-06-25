30-річний блогер Ніколас Карма купив квартиру та показав, який вона вигляд має

Ніколас Карма / © instagram.com/nicolas_karma_official

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Відомий український блогер Ніколас Карма, який прославився завдяки своїм відео в TikTok, купив квартиру.

Радісною новиною зірка Мережі поділився в Instagram. 30-річний блогер говорить, що нарешті здійснив мрію, до якої тривалий час йшов. Ніколас ділиться, що від 18 років не соромився жодної роботи, а кошти вкладав у свій розвиток. Під час повномасштабної війни Карма влаштувався кур'єром та паралельно розвивав блог. Він знімав відео, як запитував перехожих про вартість їхнього вбрання. Врешті, через пів року це дало свої плоди, а блог почав приносити заробіток.

Ніколас Карма показав свою квартиру / © instagram.com/nicolas_karma_official

"Я купив квартиру. Це скоріше мамина мрія, аніж моя, бо вона дуже хотіла, щоб у мене був свій дім. Всі гроші я вкладав у себе, у музику, у справу, якою живу. Я не цурався жодної роботи, робив усе, що приносило гроші. Гроші потрібні були не для статусу, а для мрії. На початку повномасштабного вторгнення я не мав збережень, працював кур'єром цілий день. Паралельно почав знімати "Скільки коштує лук". Вже через пів року це почало давати плоди", - поділився блогер.

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Ніколас Карма показав свою квартиру / © instagram.com/nicolas_karma_official

І от, 2025 року Ніколас Карма нарешті зміг придбати власну квартиру. Наразі там лише голі стіни, тож на блогера чекає ще тривалий час ремонтних робіт. Тим не менш, зірка Мережі неабияк пишається собою. Він говорить, що заробив кошти чесною працею та вірою в себе, тож йому не соромно ділитися такими новинами з прихильниками.

"Ця квартира – це результат 10 років. Записуючи це відео, я чесно можу сказати, що пишаюся собою. Сьогодні я маю першу квартиру, в якій, можливо, колись і закінчу життя. Ця квартира - чесна, не куплена на чужому горі, не на сльозах людей, не завдяки рекламі того, що суперечить моїм принципам і обманом своєї аудиторії. Я заробив це завдяки праці та вірі в себе", - зазначив блогер.

Ніколас Карма показав свою квартиру / © instagram.com/nicolas_karma_official

Нагадаємо, тим часом учасник "Холостячки-2" Андрій Хветкевич продає будинок, який купив торік у США. Бізнесмен вже назвав причину, чому вирішив це зробити.