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Лето в Яремче: четыре локации, которые стоит обязательно посетить
На этот небольшой город, расположенный в долине реки Прут в Ивано-Франковской области, определенно стоит обратить внимание, если вы планирует провести свой летний отпуск в Украине.
Мы побывали в Прикарпатье в самом начале летнего сезона и хотим рассказать про несколько мест, которые следует посетить, приехав в Яремче.
Водопад Пробий
Расположен водопад в черте города. Он считается одним из самых полноводных водопадов Украинских Карпат. Высота падения воды здесь аж 8 метров, а угол наклона — 45 градусов. Он образовался в нижней части Яремчанского каньона реки Прут и сегодня является популярным туристическим объектом. Люди спускаются к водопаду, чтобы сделать красивые фотографии, но будьте осторожны, камни около воды могут быть скользкие, а течение здесь очень сильное, можно поскользнуться и упасть в воду и, как говорят местные, такие прецеденты случались. Над водопадом построен мост высотой 20 м, с которого также открывается красивый вид.
За водопадом находится сувенирный рынок. Также от водопада берет начало туристический маршрут на хребет Явирник.
Тропа Довбуша
Тропа медленно поднимается горой Маковицей, спрятавшись в буково-пихтовом лесу. Протяжность тропы 4 километра, а время подъема и спуска составляет около 2 часов. Примечательно, что даже в летнюю жару подниматься по лесистой местности очень комфортно, там много тени и есть прохлада. Не комфортно лишь, если мокро и был дождь, тогда такой поход в гору по тропе лучше перенести. Местами есть очень скалистая дорога, а мокрые камни очень скользкие. Нужно быть очень аккуратными, чтобы не получить травму.
Вдоль всей тропы есть специальные QR коды, просканировав которые можно послушать историю жизни Олексы Довбуша. Также есть несколько скамеек, где можно передохнуть. Скалы возвышаются на 570 метров над уровнем моря и выглядят каким-то мистическими.
Гора Маковица
Для любителей активного отдыха предлагаем взойти на гору Маковица (ее высотка 984 метра над уровнем моря). Это одна из самых высоких вершин в окрестности города Яремче. Подъем на гору достаточно пологий и комфортный, но также на открытой местности очень припекает солнце (имейте это ввиду, если будете подниматься в жаркую погоду). У подножья есть лес и деревья, а вот вершина свободна от леса и богата травяным покровом.
И не забудьте взять с собой перекус и больше воды, путь не близкий и может быть утомительным, особенно для детей и людей старшего возраста.
Пейзажное место у реки Прут
Длина этой реки составляет 967 километров, а ее исток находится в Ивано-Франковской области в Украинских Карпатах. Прут берет свое начало на юго-восточном склоне горы Говерла и образует естественную границу между Молдавией и Румынией.
В Яремче есть несколько красивых мест у реки, где можно устроить пикник (не путать с разжиганием костров, это у реки запрещено), понежиться на теплом солнце или посидеть на камнях у воды, слушая шум течения и пение птиц. Это может стать отличной медитацией в отпуске.