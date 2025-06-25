Лето в Яремче: четыре локации, которые стоит обязательно посетить

Яремче / © ТСН.ua

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Мы побывали в Прикарпатье в самом начале летнего сезона и хотим рассказать про несколько мест, которые следует посетить, приехав в Яремче.

Водопад Пробий

Расположен водопад в черте города. Он считается одним из самых полноводных водопадов Украинских Карпат. Высота падения воды здесь аж 8 метров, а угол наклона — 45 градусов. Он образовался в нижней части Яремчанского каньона реки Прут и сегодня является популярным туристическим объектом. Люди спускаются к водопаду, чтобы сделать красивые фотографии, но будьте осторожны, камни около воды могут быть скользкие, а течение здесь очень сильное, можно поскользнуться и упасть в воду и, как говорят местные, такие прецеденты случались. Над водопадом построен мост высотой 20 м, с которого также открывается красивый вид.

Водопад Пробий / © ТСН.ua

За водопадом находится сувенирный рынок. Также от водопада берет начало туристический маршрут на хребет Явирник.

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Тропа Довбуша

Тропа Довбуша / © ТСН.ua

Тропа медленно поднимается горой Маковицей, спрятавшись в буково-пихтовом лесу. Протяжность тропы 4 километра, а время подъема и спуска составляет около 2 часов. Примечательно, что даже в летнюю жару подниматься по лесистой местности очень комфортно, там много тени и есть прохлада. Не комфортно лишь, если мокро и был дождь, тогда такой поход в гору по тропе лучше перенести. Местами есть очень скалистая дорога, а мокрые камни очень скользкие. Нужно быть очень аккуратными, чтобы не получить травму.

Тропа Довбуша / © ТСН.ua

Вдоль всей тропы есть специальные QR коды, просканировав которые можно послушать историю жизни Олексы Довбуша. Также есть несколько скамеек, где можно передохнуть. Скалы возвышаются на 570 метров над уровнем моря и выглядят каким-то мистическими.

Гора Маковица

Для любителей активного отдыха предлагаем взойти на гору Маковица (ее высотка 984 метра над уровнем моря). Это одна из самых высоких вершин в окрестности города Яремче. Подъем на гору достаточно пологий и комфортный, но также на открытой местности очень припекает солнце (имейте это ввиду, если будете подниматься в жаркую погоду). У подножья есть лес и деревья, а вот вершина свободна от леса и богата травяным покровом.

Гора Маковица / © ТСН.ua

И не забудьте взять с собой перекус и больше воды, путь не близкий и может быть утомительным, особенно для детей и людей старшего возраста.

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Пейзажное место у реки Прут

Длина этой реки составляет 967 километров, а ее исток находится в Ивано-Франковской области в Украинских Карпатах. Прут берет свое начало на юго-восточном склоне горы Говерла и образует естественную границу между Молдавией и Румынией.

Река Прут / © ТСН.ua

В Яремче есть несколько красивых мест у реки, где можно устроить пикник (не путать с разжиганием костров, это у реки запрещено), понежиться на теплом солнце или посидеть на камнях у воды, слушая шум течения и пение птиц. Это может стать отличной медитацией в отпуске.