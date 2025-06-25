Steel Force: Метинвест Ахметова открывает путь домой для украинских студентов из Великобритании

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Цель программы – дать молодежи возможность для развития и построения карьеры в международной компании и привлечь ее к реализации проектов, актуальных для развития и восстановления Украины.

Идея такой программы стажировки возникла у генерального директора Метинвеста Юрия Рыженкова после общения со студентами украинской ассоциации King's College London. Для привлечения талантливой молодежи руководители компании провели ряд встреч в университетах Великобритании: познакомили студентов с Метинвестом, рассказали об управленческих вызовах во время войны в Украине.

«Люди всегда были и остаются наибольшей ценностью Метинвеста. Мы убеждены, что молодежь – это не только будущее нашей компании, но и движущая сила обновления Украины. Создавая программу стажировки, мы хотим поддержать молодых украинцев за границей, дать им возможность получить ценный профессиональный опыт и одновременно сохранить прочную связь с родиной. Наша задача — не только привлечь талантливую молодежь, но и создать условия, при которых она будет работать для Украины, чтобы вместе строить ее будущее», — говорит директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест Татьяна Петрук.

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К участию в программе подали заявки около 90 студентов. Из них избрали 30 участников из 16 университетов Великобритании. На первом этапе их объединили в команды, которые при поддержке менторов – руководителей Метинвеста разных звеньев – работали над реальными бизнес-кейсами компании. Для них провели мастер-классы, практикумы и встречи с руководителями, а также организовали экскурсию на Spartan UK – прокатный завод Метинвеста в Ньюкасле. Предприятие является единственным производителем горячекатаного толстолистового проката в Великобритании с мощностью около 200 тыс. тонн в год.

Затем участники защитили финальные проекты перед жюри, в состав которого вошли топ-менеджеры Метинвеста: победу одержали работы, посвященные концепции восстановления Украины «Стальная мечта» и возвращению молодежи на родину. Также команды отметили бизнес-кейсы по расчету инвестиционной привлекательности одного из проектов Метинвеста, стратегию развития компании как европейского производителя и исследование влияния Brexit на британскую металлургию и трансграничную торговлю с ЕС.

На второй этап программы будут приглашены лучшие участники: они в течение трех месяцев пройдут оплачиваемую стажировку на предприятиях в странах присутствия Метинвеста.

«Метинвест – не просто крупнейшая частная компания Украины. При поиске программы стажировки для меня главными были ценности компании, которые совпадают с моими. Я искала работодателя, активно приобщающегося к восстановлению Украины, на практике поддерживает нашу армию и реализует масштабные социальные инициативы», — говорит студентка University of Aberdeen Анастасия Коркина.

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Группа Метинвест Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года она вложила более 28 млрд гривен инвестиций. Кроме того, компанию назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на компанию приходится около трети ветеранов, вернувшихся к работе на предприятия крупного бизнеса.