В Украине вырос спрос на новые авто: какие модели покупали чаще всего

Авто / © Associated Press

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В мае украинцы приобрели более 6,7 тысячи новых легковушек. Это заметно больше, чем в прошлом году — на 14,6%, и на 11,2% больше, чем в апреле.

Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.

Большинство новых машин, как и раньше, — импортные (97,5%). В Украине же изготовили лишь 166 авто — в основном это кроссоверы Skoda Karoq с завода «Еврокар» на Закарпатье. Также в статистику вошли несколько единиц машин, которые местные предприятия переоборудовали под спецзаказ — например, для полиции или «скорой».

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Самые популярные модели месяца — Renault Duster, Toyota RAV4 и Toyota LC Prado. Впервые в топ попал и электрический Volkswagen ID Unix, созданный специально для Китая.

По типам топлива лидируют бензиновые авто — 35,8% продаж. Далее — гибриды (27,2%) и электромобили (18,7%), которые впервые опередили дизели (18,3%).

Напомним, на дорогах появился новый знак с изображением полуавтомобиля, окруженного четырьмя фигурами.