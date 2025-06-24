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ТСН в социальных сетях

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Новости
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В Украине вырос спрос на новые авто: какие модели покупали чаще всего

Больше всего украинцы покупали бензиновые авто, но электрокары впервые опередили дизель.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Авто

Авто / © Associated Press

В мае украинцы приобрели более 6,7 тысячи новых легковушек. Это заметно больше, чем в прошлом году — на 14,6%, и на 11,2% больше, чем в апреле.

Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.

Большинство новых машин, как и раньше, — импортные (97,5%). В Украине же изготовили лишь 166 авто — в основном это кроссоверы Skoda Karoq с завода «Еврокар» на Закарпатье. Также в статистику вошли несколько единиц машин, которые местные предприятия переоборудовали под спецзаказ — например, для полиции или «скорой».

Самые популярные модели месяца — Renault Duster, Toyota RAV4 и Toyota LC Prado. Впервые в топ попал и электрический Volkswagen ID Unix, созданный специально для Китая.

По типам топлива лидируют бензиновые авто — 35,8% продаж. Далее — гибриды (27,2%) и электромобили (18,7%), которые впервые опередили дизели (18,3%).

Напомним, на дорогах появился новый знак с изображением полуавтомобиля, окруженного четырьмя фигурами.

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Дата публикации
Количество просмотров
255
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