Что может вызвать подозрение у патрульных: 5 неочевидных действий водителя

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Многим водителям кажется, что полиция останавливает их чаще других. Если вы уверены, что не нарушаете правила и трезвые, возможно, ваше поведение за рулем невольно сигнализирует о потенциальной опасности. Эксперты по безопасности дорожного движения объяснили, как работают алгоритмы наблюдения патрульных.

Об этом пишет «Автотема».

Полиция не может остановить каждый автомобиль в потоке, так что патрульные ориентируются на определенные паттерны. Больше всего настораживают внезапные или неестественные маневры. К примеру, когда водитель, заметив полицейское авто, резко меняет полосу, прижимается к грузовику или хаотически маневрирует — это сигнал.

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Другой важный блок — попытки скрыть возможное употребление алкоголя. Это может быть использование темных очков в темное время суток, открытые окна в холодную погоду, сильный ароматизатор или мятная резинка. Сами по себе эти действия ничего не доказывают, но в совокупности вызывают сомнения.

Полицейские обращают внимание на общее поведение водителя. Если собрать несколько мелких, на первый взгляд незначительных признаков, можно сформировать обоснованное подозрение для проверки на состояние опьянения.

Если вас остановили, и вам непонятно почему, после проверки можно вежливо спросить, что именно стало основанием. Это позволит вам понять, как вас видит патрульный и изменить свою манеру вождения, если нужно.

Напомним, в Украине водителям запретили ремонтировать, обслуживать или мыть свои автомобили во дворах, на улицах и других общественных местах. Теперь такие действия считаются нарушением правил обустройства населенных пунктов и могут привести к штрафам.

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