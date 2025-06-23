Россия готовила ликвидацию Зеленского, Буданова и Малюка — глава СБУ раскрыл детали

Василий Малюк.

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Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что Россия готовила сразу несколько покушений на высших украинских чиновников, в том числе на него самого, главу ГУР Кирилла Буданова и Дениса Ермака — брата главы Офиса президента.

Об этом глава СБУ заявил на встрече с журналистами, сообщает ТСН.ua.

По словам главы СБУ, один из самых громких сценариев касался попытки физического устранения президента Зеленского в польском аэропорту Жешув. В планах РФ было покушение с помощью FPV-дрона или снайперской винтовки. В реализации этой операции Москва использовала завербованного польского военного пенсионера. Спецоперацию удалось сорвать благодаря совместной работе СБУ и польских коллег.

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Также Малюк напомнил о другой попытке покушения на президента, которую готовили сотрудники Управления государственной охраны. По данным СБУ, они должны были реализовать нападение при переходе Зеленского на территорию Офиса Президента.

"Работали они на ФСБ РФ, а именно на 5-ю службу. В то время ее возглавлял генерал-лейтенант Беседа. Кстати, после этого провала его Путин снял, он остался советником в системе ФСБ", - отметил глава СБУ.

Отдельное внимание он уделил раскрытому плану ликвидации Дениса Ермака, который служит снайпером в ГУР и работает с дронами на фронте. По словам Малюка, исполнитель планировал использовать взрывное устройство по возвращении Ермака по боевому заданию. По наблюдению за объектом отвечал 14-летний ребенок. Между тем, исполнитель — молодой технически подготовленный мужчина из Харькова — готовил взрывчатку.

"Мы полностью контролировали ход событий. Удалось совершить техническое проникновение в его телефон, где мы зафиксировали много разговоров, где кураторы прям в деталях управляли всем процессом", - рассказал Малюк.

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В результате исполнитель изготовил 2,5 кг взрывчатки с поразительными элементами. По словам главы СБУ, для подрыва автомобиля достаточно 800 граммов, то есть запланированный теракт мог иметь катастрофические последствия.

"Россияне слушали в реальном времени, если бы услышали, что агент подошел к цели и ему открыли дверь, они бы сразу организовали взрыв", - добавил Малыш. По его словам, атаку планировали на 15 мая, когда в Стамбуле должна была состояться важная встреча с участием Ермака. Взрыв должен был сорвать переговоры.

"Это могло повлиять на переговорный процесс, поскольку Андрей Ермак входил в состав этой группы. Осуществить задуманное россиянам мы не дали", - резюмировал Малюк.