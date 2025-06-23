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- Украина
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Покушение на Стерненко: глава СБУ объяснил, почему россияне хотели убить волонтера
Стерненко — лидер среди волонтеров, передающих дроны Силам обороны, поэтому спецслужбы России хотели его убить.
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк раскрыл мотивы российских спецслужб, которые стояли за покушением на известного украинского волонтера Сергея Стерненко.
Об этом он сообщил сегодня на встрече с журналистами.
По его словам, Стерненко стал целью по двум ключевым причинам: его волонтерская деятельность и его принципиальная позиция 2014 года, которая не позволила России создать так называемую «Бессарабскую народную республику» в Одессе.
Малюк подчеркнул, что Сергей Стерненко является лидером среди волонтеров, которые собирают и передают FPV-дроны украинским военным.
«По состоянию на сегодняшний день Сергей доставил на фронт почти 200 тысяч FPV-дронов для более 600 подразделений», — уточнил Малюк.
Эта деятельность, существенно усиливающая украинскую армию, очевидно, стала одной из причин ненависти врага.
Напомним, 1 мая было совершено очередное нападение на Сергея Стерненко, в результате которого он получил огнестрельное ранение.
На месте происшествия СБУ задержала 45-летнюю уроженку Одесчины, которая переехала в Киев. Как выяснилось, его дистанционно завербовали российские спецслужбы.
Женщине объявлено подозрение в государственной измене и покушении на убийство.
2 мая суд избрал меру пресечения для подозреваемой.