Покушение на Стерненко: глава СБУ объяснил, почему россияне хотели убить волонтера

Стерненко и Малюк / © Telegram / Сергей Стерненко

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Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк раскрыл мотивы российских спецслужб, которые стояли за покушением на известного украинского волонтера Сергея Стерненко.

Об этом он сообщил сегодня на встрече с журналистами.

По его словам, Стерненко стал целью по двум ключевым причинам: его волонтерская деятельность и его принципиальная позиция 2014 года, которая не позволила России создать так называемую «Бессарабскую народную республику» в Одессе.

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Малюк подчеркнул, что Сергей Стерненко является лидером среди волонтеров, которые собирают и передают FPV-дроны украинским военным.

«По состоянию на сегодняшний день Сергей доставил на фронт почти 200 тысяч FPV-дронов для более 600 подразделений», — уточнил Малюк.

Эта деятельность, существенно усиливающая украинскую армию, очевидно, стала одной из причин ненависти врага.

Напомним, 1 мая было совершено очередное нападение на Сергея Стерненко, в результате которого он получил огнестрельное ранение.

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На месте происшествия СБУ задержала 45-летнюю уроженку Одесчины, которая переехала в Киев. Как выяснилось, его дистанционно завербовали российские спецслужбы.

Женщине объявлено подозрение в государственной измене и покушении на убийство.

2 мая суд избрал меру пресечения для подозреваемой.