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Зеленский раскрыл подробности встречи с Трампом
Украинский глава Владимир Зеленский встретился с американским главой Дональдом Трампом в Гааге после 2-месячной паузы.
Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал детали встречи с главой США Дональдом Трампом. По его словам, она была продолжительной и содержательной.
Об этом украинский лидер Зеленский написал в Telegram.
Главнокомандующий подчеркнул, что удалось охватить все действительно значимые вопросы.
"Я благодарю господина президента, спасибо Соединенным Штатам", - акцентировал он.
В частности, лидеры говорили о том, как добиться прекращения огня и подлинного мира. Речь шла о защите наших людей.
"Ценим внимание и готовность помогать приближению мира", - отметил Зеленский.
Деталями он пообещал поделиться со временем.
Напомним, в среду, 25 июня, началась встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским во время саммита НАТО в Гааге. Это первая переговора лидеров после двухмесячной паузы.
По состоянию на 16.40 встреча Зеленского и Трампа завершилась. Прессу после разговора президентов не пригласили.
Разговор глав государств длился менее часа.