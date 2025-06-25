Зеленский раскрыл подробности встречи с Трампом / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал детали встречи с главой США Дональдом Трампом. По его словам, она была продолжительной и содержательной.

Об этом украинский лидер Зеленский написал в Telegram.

Главнокомандующий подчеркнул, что удалось охватить все действительно значимые вопросы.

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"Я благодарю господина президента, спасибо Соединенным Штатам", - акцентировал он.

В частности, лидеры говорили о том, как добиться прекращения огня и подлинного мира. Речь шла о защите наших людей.

"Ценим внимание и готовность помогать приближению мира", - отметил Зеленский.

Деталями он пообещал поделиться со временем.

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Напомним, в среду, 25 июня, началась встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским во время саммита НАТО в Гааге. Это первая переговора лидеров после двухмесячной паузы.

По состоянию на 16.40 встреча Зеленского и Трампа завершилась. Прессу после разговора президентов не пригласили.

Разговор глав государств длился менее часа.