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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Зеленский раскрыл подробности встречи с Трампом

Украинский глава Владимир Зеленский встретился с американским главой Дональдом Трампом в Гааге после 2-месячной паузы.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Зеленский раскрыл подробности встречи с Трампом / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал детали встречи с главой США Дональдом Трампом. По его словам, она была продолжительной и содержательной.

Об этом украинский лидер Зеленский написал в Telegram.

Главнокомандующий подчеркнул, что удалось охватить все действительно значимые вопросы.

"Я благодарю господина президента, спасибо Соединенным Штатам", - акцентировал он.

В частности, лидеры говорили о том, как добиться прекращения огня и подлинного мира. Речь шла о защите наших людей.

"Ценим внимание и готовность помогать приближению мира", - отметил Зеленский.

Деталями он пообещал поделиться со временем.

Напомним, в среду, 25 июня, началась встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским во время саммита НАТО в Гааге. Это первая переговора лидеров после двухмесячной паузы.

По состоянию на 16.40 встреча Зеленского и Трампа завершилась. Прессу после разговора президентов не пригласили.

Разговор глав государств длился менее часа.

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