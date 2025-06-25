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Зеленський розкрив подробиці зустрічі з Трампом
Український глава Володимир Зеленський зустрівся з американським очільником Дональдом Трампом у Гаазі після 2-місячної паузи.
Президент України Володимир Зеленський оприлюднив деталі зустріч із главою США Дональдом Трампом. За його словами, вона була тривала та змістовна.
Про це український лідер Зеленський написав у Telegram.
Головнокомандувач наголосив, що вдалося охопити всі дійсно значимі питання.
“Я дякую пану президенту, дякую Сполученим Штатам”, — акцентував він.
Зокрема, лідери говори про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Йшлося про захист наших людей.
“Цінуємо увагу й готовність допомагати наближенню миру”, — відзначив Зеленський.
Деталями він пообіцяв поділитися згодом.
Нагадаємо, у середу, 25 червня, розпочалася зустріч президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським під час саміту НАТО в Гаазі. Це перші перемовини лідерів після двомісячної паузи. Попередня зустріч політиків відбулася у квітні у Ватикані.
Станом на 16:40 зустріч Зеленського і Трампа завершилася. Пресу після розмови президентів не запросили.
Розмова глав держав тривала менше ніж годину.