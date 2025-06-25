Зеленський розкрив подробиці зустрічі з Трампом / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський оприлюднив деталі зустріч із главою США Дональдом Трампом. За його словами, вона була тривала та змістовна.

Про це український лідер Зеленський написав у Telegram.

Головнокомандувач наголосив, що вдалося охопити всі дійсно значимі питання.

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“Я дякую пану президенту, дякую Сполученим Штатам”, — акцентував він.

Зокрема, лідери говори про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Йшлося про захист наших людей.

“Цінуємо увагу й готовність допомагати наближенню миру”, — відзначив Зеленський.

Деталями він пообіцяв поділитися згодом.

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Нагадаємо, у середу, 25 червня, розпочалася зустріч президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським під час саміту НАТО в Гаазі. Це перші перемовини лідерів після двомісячної паузи. Попередня зустріч політиків відбулася у квітні у Ватикані.

Станом на 16:40 зустріч Зеленського і Трампа завершилася. Пресу після розмови президентів не запросили.

Розмова глав держав тривала менше ніж годину.