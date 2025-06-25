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"Вы не можете их остановить": Трамп о "большой драке" Ирана и Израиля
Трамп считает, что Ирану и Израилю следует позволить подраться некоторое время, ведь тогда будет легче остановить их.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию между Ираном и Израилем. По его словам, страны дерутся как «дети во школьном дворе».
Об этом американский лидер сказал в беседе с журналистом на саммите НАТО.
По словам главы Штатов, страны больше не могут сражаться.
«Им уже достаточно. У них была большая потасовка. Как двое детей во школьном дворе, понимаете? Они бьются так, будто до последнего. Вы не можете остановить их», — отмечает Трамп.
Вместо этого, убежден он, следует позволить «детям» подраться в течение определенного времени, чтобы завершить это.
«Дайте им подраться две-три минуты, тогда легче будет их остановить», — уверяет Трамп.
Дублированный перевод обнародовал телеграмм-канал «Последний капиталист».
Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, о чем будет говорить с украинским главнокомандующим Владимиром Зеленским. Да, главы государств должны обсудить «трудности».
Трамп также отметил, что считает Зеленского «хорошим парнем».
«Мы обсудим с Зеленским его сложности. Он хороший парень», — отметил Трамп.