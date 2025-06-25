"Вы не можете их остановить": Трамп о "большой драке" Ирана и Израиля

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию между Ираном и Израилем. По его словам, страны дерутся как «дети во школьном дворе».

Об этом американский лидер сказал в беседе с журналистом на саммите НАТО.

По словам главы Штатов, страны больше не могут сражаться.

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«Им уже достаточно. У них была большая потасовка. Как двое детей во школьном дворе, понимаете? Они бьются так, будто до последнего. Вы не можете остановить их», — отмечает Трамп.

Вместо этого, убежден он, следует позволить «детям» подраться в течение определенного времени, чтобы завершить это.

«Дайте им подраться две-три минуты, тогда легче будет их остановить», — уверяет Трамп.

Дублированный перевод обнародовал телеграмм-канал «Последний капиталист».

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Дата публикации 13:11, 25.06.25 Количество просмотров 22 Трамп назвал Иран и Израиль "детьми во дворе"

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, о чем будет говорить с украинским главнокомандующим Владимиром Зеленским. Да, главы государств должны обсудить «трудности».

Трамп также отметил, что считает Зеленского «хорошим парнем».

«Мы обсудим с Зеленским его сложности. Он хороший парень», — отметил Трамп.