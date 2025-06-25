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"Ви не можете їх зупинити": Трамп про "велику бійку" Ірану та Ізраїлю
Трамп вважає, що Ірану та Ізраїлю потрібно дозволити побитися деякий час, адже тоді буде легше їх зупинити.
Президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію між Іраном та Ізраїлем. За його словами, країни б’ються, як «діти на шкільному подвір’ї».
Про це американський лідер сказав у розмові з журналістом на саміті НАТО.
За словами очільника Штатів, країни більше не можуть битися.
«Їм уже досить. У них була велика бійка. Як двоє дітей на шкільному подвір’ї, розумієте? Вони б’ються так, ніби аж до останнього. Ви не можете їх зупинити», — зазначає Трамп.
Натомість, переконаний він, треба дозволити «дітям» побитися впродовж певного часу, щоб завершити це.
«Дайте їм побитися дві-три хвилини, тоді легше буде їх зупинити», — запевняє Трамп.
Дубльований переклад оприлюднив телеграм-канал «Останній капіталіст».
Раніше американський лідер Дональд Трамп повідомив, про що говоритиме з українським головнокомандувачем Володимиром Зеленським. Так, глави держав мають обговорити «труднощі».
Трамп також зазначив, що вважає Зеленського «хорошим хлопцем».
«Ми обговоримо з Зеленським його труднощі. Він хороший хлопець», — зазначив Трамп.