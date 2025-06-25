"Ви не можете їх зупинити": Трамп про "велику бійку" Ірану та Ізраїлю

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію між Іраном та Ізраїлем. За його словами, країни б’ються, як «діти на шкільному подвір’ї».

Про це американський лідер сказав у розмові з журналістом на саміті НАТО.

За словами очільника Штатів, країни більше не можуть битися.

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«Їм уже досить. У них була велика бійка. Як двоє дітей на шкільному подвір’ї, розумієте? Вони б’ються так, ніби аж до останнього. Ви не можете їх зупинити», — зазначає Трамп.

Натомість, переконаний він, треба дозволити «дітям» побитися впродовж певного часу, щоб завершити це.

«Дайте їм побитися дві-три хвилини, тоді легше буде їх зупинити», — запевняє Трамп.

Дубльований переклад оприлюднив телеграм-канал «Останній капіталіст».

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Дата публікації 13:11, 25.06.25 Кількість переглядів 22 Трамп назвав Іран та Ізраїль "дітьми на подвір'ї"

Раніше американський лідер Дональд Трамп повідомив, про що говоритиме з українським головнокомандувачем Володимиром Зеленським. Так, глави держав мають обговорити «труднощі».

Трамп також зазначив, що вважає Зеленського «хорошим хлопцем».

«Ми обговоримо з Зеленським його труднощі. Він хороший хлопець», — зазначив Трамп.