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- Консервация и варенье
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Рецепт клубничного варенья из книги 1960 года: получается густым, но ягоды не развариваются.
Наши бабушки хорошо знали, как сварить густое клубничное варенье без уваривания. Этот рецепт может сильно удивить современных кулинаров.
У вас получатся целые ягоды в густом, но кристально-прозрачном сиропе. Зимой вся семья будет лакомиться летними дарами.
Ингредиенты
- клубника
- 1 кг
- сахар
- 1 кг
- вода
- 1 стакан
Процесс приготовления:
Помыть ягоды, удалить “хвостики”. Засыпать 500 г (половиной) сахара на 5-6 часов, чтобы ягоды пустили сок. Позже его нужно слить в отдельную емкость.
Приготовить густой сироп 1 стакан воды (плюс слитый сок из ягод) и 500 г сахара. Варить, помешивая как обычный сироп.
Убрать сироп из огня, залить им ягоды, не помешивая, а встряхнуть емкость, чтобы вся клубника покрылась сиропом.
Варить варенье до готовности. Обычно это несколько минут.
Приятного аппетита!