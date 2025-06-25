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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Консервация и варенье
Количество просмотров
337
Время на прочтение
1 мин

Рецепт клубничного варенья из книги 1960 года: получается густым, но ягоды не развариваются.

Наши бабушки хорошо знали, как сварить густое клубничное варенье без уваривания. Этот рецепт может сильно удивить современных кулинаров.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
58 минут
Пищевая ценность на 100 г
230 ккал
Клубничное варенье из книги 1960 года: рецепт

Клубничное варенье из книги 1960 года: рецепт / © unsplash.com

У вас получатся целые ягоды в густом, но кристально-прозрачном сиропе. Зимой вся семья будет лакомиться летними дарами.

Ингредиенты

клубника
1 кг
сахар
1 кг
вода
1 стакан

Процесс приготовления:

  1. Помыть ягоды, удалить “хвостики”. Засыпать 500 г (половиной) сахара на 5-6 часов, чтобы ягоды пустили сок. Позже его нужно слить в отдельную емкость.

  2. Приготовить густой сироп 1 стакан воды (плюс слитый сок из ягод) и 500 г сахара. Варить, помешивая как обычный сироп.

  3. Убрать сироп из огня, залить им ягоды, не помешивая, а встряхнуть емкость, чтобы вся клубника покрылась сиропом.

  4. Варить варенье до готовности. Обычно это несколько минут.

Приятного аппетита!

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Дата публикации
Количество просмотров
337
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