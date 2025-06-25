Директорка Євразійської програми в Центрі нерозповсюдження ядерної зброї імені Джеймса Мартіна Ханна Нотте / © Twitter

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Після майже двох тижнів війни між Ізраїлем та Іраном, що завдала значної шкоди військовій та ядерній інфраструктурі Тегерана, може здатися, що Росія стурбована наслідками для своєї військової кампанії в Україні. Проте, на думку директорки Євразійської програми в Центрі нерозповсюдження ядерної зброї імені Джеймса Мартіна Ханни Нотте, це не так.

Про це експертка пише в авторській статті для The Financial Times.

Російське виробництво дронів

Хоча Іран на початку війни в Україні надав Росії вкрай необхідні ударні дрони Shahed 136 та технології їх виробництва, а також артилерійські снаряди та інше озброєння, ослаблений Іран навряд чи матиме значний вплив на військові зусилля Росії сьогодні.

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На думку Ханни Нотте, причина полягає в тому, що Росія тепер виробляє величезну кількість дронів Shahed 136 самостійно, отримавши від Ірану технології виробництва, креслення та навчання. Локалізувавши виробництво в особливій економічній зоні «Алабуга», РФ створила власні варіації іранських розробок, покращивши двигуни дронів, боєголовки та опір до перешкод.

Аналогічно, зниження виробництва ракет в Ірані матиме обмежені наслідки для Москви. Минулої осені Росія отримала партію іранських ракет Fath-360, але, за наявними даними, досі не використовувала їх в Україні. Україна оцінює, що Росія накопичила близько 13 000 ракет різного радіусу дії та може виробляти до 200 на місяць. Тож, схоже, гострої потреби в іранських ракетах Москва не відчуває.

Нові союзники та джерела постачання

Кремль також розширив свої зв’язки, уклавши нові союзи. Залежність Росії від Ірану у військових потребах досягла свого піку через рік після початку повномасштабної війни, а згодом її затьмарили Китай та Північна Корея. У 2023 році Північна Корея стала критично важливим постачальником російської військової машини, відправляючи боєприпаси, ракети і навіть військових.

На травневому параді Перемоги в Москві президент Володимир Путін публічно обійняв та подякував північнокорейським генералам за підтримку їхньої країни. Коли йдеться про обсяги товарів подвійного призначення та компонентів озброєння, Китай є найважливішим донором для російського оборонного комплексу.

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Зокрема, зі зменшенням залежності Росії від Ірану, вона все більше зверталася до Китаю за комплектуючими. До того ж будівництво російсько-китайського логістичного комплексу в «Алабузі» передвіщає зростання участі Китаю у виробництві російських безпілотників, зокрема нових моделей «Гарпія-А1» та «Гарпія-3».

Висновки щодо війни в Україні

Хоча бойові дії між Ізраїлем та Іраном, можливо, закінчилися — принаймні на даний момент — майбутнє ядерної програми Ірану та місцезнаходження його високозбагаченого урану залишаються незрозумілими. Водночас Росія посилює свій літній наступ та продовжує запускати дрони по українських містах. На думку авторки статті, це свідчить, що Путін не очікує неминучого тиску щодо припинення вогню в Україні з боку уряду США, який занадто зайнятий іншими проблемами.

«Ізраїльсько-іранська війна — і пряма участь у ній США — стала небажаною новиною для Росії. Вона перевернула стратегічні розрахунки Москви на Близькому Сході та виявила обмеженість її проектування сили. Але ця війна не змусить Росію послабити позицію в Україні», — підсумувала Ханна Нотте.

Нагадаємо, у НАТО вважають, що через війну між Іраном та Ізраїлем Росія скоро відчує дефіцит ракет. Тегеран може обмежити допомогу Кремлю або взагалі припинити постачання зброї російській армії.

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