Трамп прокомментировал удары России по Киеву

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Гааге отреагировал на атаку РФ по Киеву. Он заявил, что этого никогда не должно было произойти, если бы он стал президентом раньше.

Об этом шла речь во время пресс-конференции Трампа после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июня.

Активизация Европы по усилению ответственности за свою безопасность поможет предотвратить будущие катастрофы, такие как ужасная ситуация с Россией и Украиной, заявил американский президент.

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И надеемся, что мы это решим. На прошлой неделе они потеряли 7000 солдат, преимущественно солдат, но также происходят удары по Киеву. Также происходят удары по другим городам», — сказал он.

Трамп также прокомментировал российский ракетный удар по Киеву 23 июня.

«А это значит жизнь. Жизнь уносится в городах и селениях. Этого никогда не должно произойти, никогда бы этого не произошло, будь я президентом, я говорил это тысячу раз», — сказал Трамп.

Напомним, в результате ракетного удара РФ по Киеву в Шевченковском районе столицы погибли люди, среди которых 11-летняя девочка и ее мать.

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В ночь на 23 июня российская армия нанесла массированный удар по Киеву и Киевщине. Для обстрела РФ применила ударные БПЛА, а также баллистические и крылатые ракеты.

Также сообщалось, что во время удара погибла вся семья, ребенок супругов остался жив потому, что в это время находился у бабушки.

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