Трамп прокоментував удари Росії по Києву

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп під час саміту НАТО в Гаазі відреагував на атаку РФ по Києву. Він заявив, що цього ніколи не мало б статися, якби він став президентом раніше.

Про це йшлося під час пресконференції Трампа після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським 25 червня.

Активізація Європи щодо посилення відповідальності за свою безпеку допоможе запобігти майбутнім катастрофам, таким як жахлива ситуація з Росією та Україною, заявив американський президент.

Реклама

«І сподіваємося, що ми це вирішимо. Минулого тижня вони втратили 7000 солдатів, переважно солдатів, але також відбувається удари по Києву. Також відбуваються удари по інших містах», — сказав він.

Трамп також прокоментував російський ракетний удар по Києву 23 червня.

«А це означає життя. Життя забирається у містах і селищах. Цього ніколи не мало б статися, ніколи б цього не сталося, якби я був президентом, я казав це тисячу разів», — сказав Трамп.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару РФ по Києву у Шевченківському районі столиці загинули люди, серед яких — 11-річна дівчинка та її матір.

Реклама

В ніч проти 23 червня російська армія завдала масованого удару по Києву та Київщині. Для обстрілу РФ застосувала ударні БпЛА, а також балістичні та крилаті ракети.

Також повідомлялось, що під час удару загинула уся родина, дитина подружжя залишилась живою тому, що у цей час перебувала у бабусі.

Читайте також