Генсек НАТО оцінив реальність загрози від Росії

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте / © Associated Press

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що було б наївним недооцінювати загрозу, яку становить для країн-членів Альянсу Російська Федерація, яке веде неспровоковану війну в Україні.

Його заяву на саміті НАТО цитує The Guardian.

«Не будемо наївними щодо Росії», - сказав Рютте.

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Генсек НАТО нагадав інформацію від багатьох високопоставлених військових лідерів у Європі, включаючи начальника Генерального штабу Німеччини, яка свідчить про нарощення збройних сил РФ та їх перебудову «такими темпами, що можуть бути готові через три, п'ять чи сім років напасти на НАТО».

«Ми знаємо, що існує загроза з боку Росії, короткострокова, довгострокова чи яка завгодно, але загроза з боку Росії існує, і ми повинні переконатися, що можемо захистити себе, і саме тому ми це робимо», - наголосив він.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини на саміті НАТО висловив сумнів у тому, що Росія становить реальну небезпеку для НАТО.