Рютте публічно звинуватив Путіна у брехні: подробиці

Марк Рютте / © Associated Press

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зробив різку заяву щодо російського президента Володимира Путіна, зазначивши, що не довіряє йому через особистий досвід брехні з боку російського лідера.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

«Я не змінив своєї думки про Володимира Путіна. Я не довіряю цій людині», — наголосив Рютте.

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Політик нагадав про серію особистих розмов із Путіним, які відбулися після катастрофи пасажирського літака рейсу MH17 у липні 2014 року.

Тоді малайзійський Boeing був збитий над окупованою частиною Донецької області з російського зенітно-ракетного комплексу «Бук». На той момент Рютте очолював уряд Нідерландів, громадяни яких загинули в авіакатастрофі.

«Путін говорив мені, що його військ не було на Донбасі, що він не має жодного стосунку до України. І так далі, і так далі. Усе це було брехнею», — підкреслив Рютте.

За його словами, Кремль мав на меті розділити Захід, але отримав протилежний результат. Внаслідок війни, яку розв’язала Росія, Фінляндія та Швеція приєдналися до НАТО, а Альянс ухвалив нові стандарти щодо витрат на оборону — зокрема цільовий показник у 5% ВВП для деяких країн.

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«Так що він не може бути дуже задоволений, і він не повинен бути дуже задоволений», — додав Рютте, коментуючи перспективи Путіна.

Нагадаємо, Рютте також вважає, що було б наївним недооцінювати загрозу, яку становить для країн-членів Альянсу Російська Федерація, яке веде неспровоковану війну в Україні.

Також прем’єр-міністр Угорщини на саміті НАТО висловив сумнів у тому, що Росія становить реальну небезпеку для НАТО.