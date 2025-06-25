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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Орбан зробив заяву щодо членства України в НАТО

Угорський прем’єр вважає, що Росія не становить загрози для країн НАТО.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / © Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який відомий своєю прихильністю до російського президента Путіна, після прибуття на саміт НАТО в Гаазі заявив, що бачить своїм завданням не допустити членства України в Альянсі.

Заяву угорського прем’єра цитує «Європейська правда».

«У НАТО немає справ в Україні. Україна, як і Росія, не є членом НАТО, і моє завдання, щоб так і лишалося», — заявив Орбан.

Прем’єр-міністр Угорщини також додав, що, на його думку, Росія не становить загрози для країн НАТО.

«Я не думаю, що Росія становить яку-небудь реальну загрозу для НАТО. Бо ми набагато сильніші», — пояснив свою точку зору, яка не збігається з думкою більшості лідерів країн-членів НАТО, Віктор Орбан.

При цьому він зауважив, що в деклараціях самітів НАТО чомусь «постійно згадують» про російську загрозу.

Нагадаємо, «справжньою» загрозою для Європи Орбан вважає втрату конкуренції в сенсі економіки, але не безпеки.

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