У молочному жакеті і картатій спідниці: принцеса Анна сходила на службу

Принцеса Ганна / © Getty Images

Реклама

Її королівська Високість приїхала до церкви Святої Діви Марії, в Гемпширі, де була зазнімкована фотографами. Принцеса була одягнена в сорочку, молочно-білий жакет, шкіряні рукавички такого самого кольору, картату спідницю довжини до колін, а також взута в нюдові туфлі на невисоких підборах. Під пахвою принцеса несла шкіряну сумку.

Свій вельми стриманий аутфіт сестра короля Чарльза доповнила двома нитками перлів на шиї та перлинними сережками-висячками. Зібрала волосся у фірмову зачіску та зробила легкий макіяж на обличчі.

Принцеса Анна / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно принцеса Анна відвідувала Единбург, де була присутньою на Королівському Гайленд Шоу в Інглістоні.

Реклама

Принцеса Анна / © Getty Images