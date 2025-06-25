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У молочному жакеті і картатій спідниці: принцеса Анна сходила на службу
Принцеса Анна відвідала сьогодні службу на честь Дня Канади у Ліпхуку.
Її королівська Високість приїхала до церкви Святої Діви Марії, в Гемпширі, де була зазнімкована фотографами. Принцеса була одягнена в сорочку, молочно-білий жакет, шкіряні рукавички такого самого кольору, картату спідницю довжини до колін, а також взута в нюдові туфлі на невисоких підборах. Під пахвою принцеса несла шкіряну сумку.
Свій вельми стриманий аутфіт сестра короля Чарльза доповнила двома нитками перлів на шиї та перлинними сережками-висячками. Зібрала волосся у фірмову зачіску та зробила легкий макіяж на обличчі.
Нагадаємо, нещодавно принцеса Анна відвідувала Единбург, де була присутньою на Королівському Гайленд Шоу в Інглістоні.