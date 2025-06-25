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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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81
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1 хв

У молочному жакеті і картатій спідниці: принцеса Анна сходила на службу

Принцеса Анна відвідала сьогодні службу на честь Дня Канади у Ліпхуку.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Ганна

Принцеса Ганна / © Getty Images

Її королівська Високість приїхала до церкви Святої Діви Марії, в Гемпширі, де була зазнімкована фотографами. Принцеса була одягнена в сорочку, молочно-білий жакет, шкіряні рукавички такого самого кольору, картату спідницю довжини до колін, а також взута в нюдові туфлі на невисоких підборах. Під пахвою принцеса несла шкіряну сумку.

Свій вельми стриманий аутфіт сестра короля Чарльза доповнила двома нитками перлів на шиї та перлинними сережками-висячками. Зібрала волосся у фірмову зачіску та зробила легкий макіяж на обличчі.

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно принцеса Анна відвідувала Единбург, де була присутньою на Королівському Гайленд Шоу в Інглістоні.

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна / © Getty Images

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