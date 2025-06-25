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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В молочном жакете и юбке в клетку: принцесса Анна сходила на службу

Принцесса Анна посетила сегодня службу в честь Дня Канады в Липхуке.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Анна

Принцесса Анна / © Getty Images

Ее королевское Высочество приехала в церковь Святой Девы Марии, в Хэмпшире, где была запечатлена фотографами. Принцесса была одета в рубашку, молочно-белый жакет, кожаные перчатки такого же цвета, юбку в клетку длины до колен, а также обута в нюдовые туфли на невысоких каблуках. Под мышкой принцесса несла кожаную сумку.

Свой весьма сдержанный аутфит сестра короля Чарльза дополнила двумя нитями жемчуга на шее и жемчужными серьгами-висюльками. Собрала волосы в фирменную прическу и сделала легкий макияж на лице.

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

Напомним, недавно принцесса Анна посещала Эдинбург, где присутствовала на Королевском Хайленд Шоу в Инглистоне.

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

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